Saiba quais são as novidades do espetáculo ‘Nativitaten’ em 2024

Conhecido como “espetáculo do lago”, o Nativitaten integra a programação do Natal Luz de Gramado desde 2001. De lá para cá, o show já ganhou várias versões, sempre com grandiosidade e inovações. Com apresentações em todas as quintas e sábados, às 20h, no lago do centro de eventos Serra Park, este ano o show traz uma série de novidades, além de preservar aspectos tradicionais como a lembrança do nascimento de Jesus, conforme explica o diretor artístico desta edição, Heitor Knorst.

“Toda a primeira parte do espetáculo é mais introspectiva, onde a gente faz a narrativa do nascimento de Jesus Cristo”, conta. É um momento bem próximo do público, quando João e Maria (ainda grávida), passam bem perto das arquibancadas, com a finalização no palco, ato que faz menção ao nascimento de Jesus, com os pais levando o menino à frente na manjedoura, “num dos momentos religiosos mais intensos do espetáculo”, descreve o diretor que faz parte da história do Nativitaten quase desde o início, tendo começado suas participações em 2003.

A segunda parte tem caráter mais festivo, com a inserção do Papai e da Mamãe Noel, quando o público pode cantar nas várias cenas com músicas animadas. “Pensamos em formas de o público presenciar, se encantar e participar de forma intensa de todas as cenas do show”, revela, completando que o desafio criativo e o objetivo da iniciativa, cujo planejamento começou já em fevereiro, “foi conceber um espetáculo que realmente proporcionasse uma experiência singular ao público”.

Entre as novidades deste ano, o diretor destaca:– Novos fogos: a parte pirotécnica conta com efeitos que nunca haviam sido utilizados, além de um investimento em itens com som menos intenso e com menos fumaça.

– Presença do fogo: esse ano, um dos mais poderosos elementos da natureza se encontra acima do palco; em outros anos, o fogo ficava em estruturas na água ou abaixo do palco.

– Volta dos chafarizes: apesar de já terem sido utilizados em outras edições, os chafarizes eram uma estrutura isolada, agora eles ficam acoplados ao palco, funcionando em sincronia com o show. “Isso engrandece as cenas, como no caso da dança do Papai e da Mamãe Noel”, ressalta Knorst.

– Cartinhas: em dado momento do show, são entregues cartas escritas por crianças de escolas gramadenses com mensagens de boas festas, em um movimento para aproximar a comunidade do espetáculo.

– Pulseiras: tendo como referência grandes eventos internacionais, o Nativitaten 2024 traz pulseiras luminosas que são entregues no momento da entrada (e devolvidas no momento da saída) para deixar a experiência do espetáculo ainda mais interativa. Para o diretor artístico, “o Natal Luz foi inovador em ter essa pulseira, que faz a imersão do público com o show, trabalhando cores, movimentos em sintonia com o que acontece no palco”.

– Tecnologia: grande aliada na execução da “mágica” do shows natalinos, em 2024, a tecnologia está permitindo a utilização do laser como elemento do espetáculo e a iluminação de led para enriquecer os efeitos nas cenas.

– Proximidade do público: o palco e as cabines dos solistas nunca estiveram tão próximos do público. Além disso, o palco, em formato de octógono, traz, pela primeira vez, um elevador, que destaca participação da solista Laura Dalmás ao final do show.

Além das novidades, elementos tradicionais como acendimento de velas e o coro a capela de Noite Feliz com o público continuam sendo uma das marcas registradas da noite.

Música popular



Outra novidade que merece destaque, é a participação da cantora Laura Dalmás, cujo repertório privilegia a Música Popular Brasileira. Apesar de estar no Nativitaten desde o ano passado, em 2024, ela tem mais participações. Na voz de Laura, o público se emociona com “Romaria” e se anima com o medley final de Natal que inclui hits como “All I Want For Christmas Is You”. Natural de Carlos Barbosa e formada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a artista canta desde os 4 anos de idade. “A música é parte de quem eu sou, não existe a minha vida sem cantar”, revela. Para ela, o espetáculo tem padrão internacional e cumpre sua missão de emocionar.

Além de Laura, outros seis cantores participam do show: Carol Thoen, Alexandre Borges, Pedro Coppeti, Roger Scarton, Débora Dreyer, Alisson Ariel e Roberta Somavilla.



O espetáculo em números O Nativitaten, assim como o próprio Natal Luz, é superlativo. Os números atestam:



– 120 profissionais: são mais de 120 pessoas diretamente ligadas ao espetáculo;

– 65 artistas: compõem o elenco bailarinas, cantores, atores, coralistas e solistas;

– 97 figurinos: para contar a história do Nativitaten, em todos os seus atos, são necessários quase 100 figurinos;

– 26 músicas: para embalar cada cena e dar ritmo à narrativa, nada menos do que 26 músicas são executadas;

– pirotecnia: a cada noite, mais de mil fogos de artifício são utilizados para iluminar o show;

– público: o espaço do Serra Park abriga até 2.800 pessoas por noite.

Os ingressos para o Nativitaten estão à venda no site oficial natalluzdegramado.com.br, na loja oficial na Praça Major Nicoletti e nos totens de autoatendimento na Rua Coberta.