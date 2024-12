Certificados dos cursos do CIDICA 2024 devem ser retirados até 20 de dezembro

Se você concluiu um curso no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA ao longo de 2024, está na hora de garantir a retirada do seu certificado! O prazo para buscar o documento vai até o dia 20 de dezembro, e o procedimento é simples: basta comparecer à recepção do CIDICA, apresentar um documento de identificação e informar o nome do curso que você realizou.

Os certificados são fundamentais para comprovar sua participação e qualificação profissional, especialmente para fins acadêmicos, oportunidades de emprego ou até mesmo aprimoramento pessoal. Por isso, é essencial não perder esse prazo, já que a instituição entrará em recesso no final de dezembro e só retomará as atividades em janeiro de 2025.

Essa pausa no atendimento pode causar transtornos para quem precisar do certificado em caráter emergencial. O diretor do CIDICA, Leonardo Duarte , reforça a importância de buscar o documento dentro do prazo. “Muitas vezes, as pessoas deixam para a última hora e acabam enfrentando dificuldades. Nossa recomendação é que venham o quanto antes para evitar imprevistos”, destacou.

A entrega está sendo feita durante o horário de atendimento, diretamente na recepção.

O que fazer para retirar o certificado?

1. Compareça à recepção do CIDICA dentro do horário de atendimento.

2. Apresente um documento de identificação com foto.

3. Informe o curso que realizou em 2024.

Após a data limite, a retirada só será possível a partir de janeiro de 2025, quando o CIDICA retomará suas atividades regulares.

Não deixe para a última hora! Garanta seu certificado e evite contratempos durante o período de recesso. Para mais informações, entre em contato com a equipe do CIDICA pelo telefone (54) 3282-5167.