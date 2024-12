Jovem corre risco de morte após briga entre grupo de adolescentes, em Canela

Fato aconteceu na noite desta terça (10), no Bairro Santa Marta

Uma briga entre grupos de adolescentes, motivada por namoradas, terminou com um jovem de 17 anos gravemente ferido.

G.P.M. estava acompanhado de outros dois jovens quando iniciou a confusão, nas ruas do bairro. Os companheiros fugiram e o menor foi agredido pelo grupo rival, buscando abrigo no Ginásio Carlinhos da Vila, onde aconteciam jogos de um campeonato municipal.

Esportistas e equipe do DMEL evitaram que as agressões seguissem dentro do ginásio e, diante do quadro do menor, acionaram o Samu que resgatou a vítima, encaminhando o jovem ao Hospital de Caridade de Canela, de onde a Polícia Civil e a Brigada Militar foram acionadas, pela gravidade do quadro.

A vítima foi levada às pressas para um hospital em Caxias, passou por cirurgia no crânio e corre risco de morte.

Segundo a Polícia Civil de Canela, as equipes estão na rua desde a madrugada, para identificar e deter todos os envolvidos na briga. Os dois grupos são compostos, na maioria, por jovens entre 13 e 17 anos. Alguns maiores de idade, com 18 ou pouco mais, também participaram da agressão.

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros, informou à reportagem da Folha que a investigação está adiantada e todos serão identificados e responsabilizados.

Nenhum dos envolvidos na briga estava participando da competição que ocorria no Ginásio.