Museu do Trem será reinaugurado neste sábado com diversas atrações

Neste sábado (14), às 9 horas, a Prefeitura de Gramado realiza a cerimônia de reinauguração do Museu Estação Férrea Várzea Grande, após uma reforma completa que revitalizou tanto o espaço físico quanto o acervo. O evento integra as comemorações dos 70 anos da cidade e também marca os 105 anos da chegada do trem a Gramado, um símbolo do desenvolvimento local e do legado cultural.

A programação foi pensada para proporcionar uma experiência única aos visitantes, com atrações que remetem ao passado e promovem a arte local. Entre as atrações, estarão uma recepção cultural com o Grupo Etnias, a esquete teatral “Nos trilhos da história”, apresentada pelo Grupo Faces, um fotógrafo lambe-lambe com sua máquina antiga, distribuição de chás com a Farmácia Viva e exposição de pinturas realizadas por alunos da Escola Moses Bezzi.

O Museu do Trem, como é conhecido, agora renovado, não apenas preserva a memória da cidade como também conecta a comunidade e os visitantes à rica história ferroviária que moldou o desenvolvimento local. Toda a comunidade está convidada para celebrar este momento especial no sábado (14), às 9 horas, na Rua Oscar Wille, 165 – Várzea Grande.