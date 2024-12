Natal Gaudério estreia em São Francisco de Paula com Tchê Noel e programação emocionante

Tchê Noel: Um Símbolo Único do Natal Gaudério

O Natal Gaudério está acontecendo na cidade de São Francisco de Paula, com um personagem muito único comandando toda a programação, o Tchê Noel. Acontecendo nos próximos sábados e domingos até o dia 05 de janeiro, a programação conta com músicas nas esquinas, esquetes teatrais, paradinha de Natal e espetáculos lindíssimos de emocionar o público.

A direção artística do Natal Gaudério fica por conta de Anderson Moraes, preparado com cursos de especialização no exterior, Anderson é o proprietário do Studio Pasito aqui em Canela, que está produzindo as apresentações que foram feitas em tempo recorde. “O público enche de elogios todas as intervenções artísticas, e o que é mais lindo e gratificante é ver o encantamento das pessoas, se emocionando a cada apresentação”.

O Natal Gaudério é o primeiro Natal temático de São Francisco de Paula, que entra com uma grande aposta para trazer e agradar mais visitantes para a sua cidade.

O Tchê Noel é a alma do Natal Gaudério de São Francisco de Paula, um personagem criado para representar o Espírito do Natal com os valores autênticos da cultura gaúcha. Concebido pelo arquiteto Marco Santini, em parceria com o psicólogo Marco Aurélio Santini e Danieli Mattos, ele é mais que um Papai Noel tradicional: é um ícone regional que une tradição, identidade e magia natalina. Todo o conceito, desde a história e personagens até os cenários e programações, foi desenvolvido pelo Santini Group, garantindo originalidade ao evento.

A figura do Tchê Noel carrega valores como hospitalidade, solidariedade e o amor às tradições, elementos que se refletem em cada detalhe do Natal Gaudério. Único em sua essência, ele emociona ao combinar elementos lúdicos com a rica cultura dos pampas, conquistando o coração dos moradores e visitantes de São Chico.

