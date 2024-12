Opinião Forti | Questão de Educação

Fiquei positivamente surpreso com o anúncio da professora Maria Gorete como futura secretaria de educação. Tive a oportunidade de ser aluno dela nos meus primórdios de UCS e lembro da paixão dela pelos livros e das boas conversas sobre as teorias de administração de empresas para os iniciantes no curso.

Maria Gorete assume uma pasta com diversas missões. A Educação é algo importantíssimo para uma cidade que tem milhares de famílias em condições difíceis. O turno integral é muito importante e precisa ser ampliado. As estruturas escolares necessitam de muita atenção bem como os profissionais devem ser ouvidos em seus anseios e suas demandas. O que se escuta é que faltou diálogo com a atual administração em diversos momentos. Espero que desde o início a rede de relações esteja muito bem alinhada. Que a equipe da educação esteja totalmente integrada ao propósito maior de entregar ensino de qualidade nas nossas escolas. Sucesso a Maria Gorete e equipe!

A Minha Maior Professora

Hoje, neste 11 de dezembro quero postar abaixo uma homenagem do amigo Julio Vaccari a uma professora, hoje aposentada, que completa aniversário. Minha mãe Lúcia Regina Diehl Forti. Dona Lúcia, professora primária que alfabetizou muita gente na cidade e muito me orgulha pela retidão pela qual norteou a mim e meus irmãos. Que Deus siga te dando saúde minha amada mãe. Ao Júlio, muito obrigado pelo belo poema:

LÚCIA DO DÉCIO

Aut. Julio Vaccari

Em latim te chamam luz,

Irmã do menino Jesus,

És sinônimo de bondade,

Hoje trocando a idade,

Aprimorando a sabedoria,

Sempre distribuindo alegrias,

A todos que ensinastes,

Mas, Deus te deu como alento,

Fecundidade pra quatro rebentos,

Três te abraçam neste momento,

E o quarto prá teu contento,

Te ilumina lá do céu,

Assim rasgando o véu,

Que cobre toda família,

E prá festejar este dia,

Até se reza um rosário,

E, que neste teu aniversário,

Seja de felicidade eterna,

Pois, esta LÚCIA tão materna,

Que as nossas vidas conduz,

Seja sempre o facho de luz,

Resplandecendo bondades,

Hoje e sempre, mãe querida,

Cuide sempre de nossas vidas,

Para toda a eternidade!