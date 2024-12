Pai é indiciado por tortura após abandonar filho em mata em Canela

Investigação concluiu que ato foi realizado como forma de castigo

A Polícia Civil de Canela finalizou as investigações sobre o caso de uma criança abandonada em uma área de mata fechada no Morro do Dedão, em fevereiro deste ano. O pai da vítima foi indiciado pelo crime de tortura, conforme previsto na Lei n.º 9.455/1997.

Segundo a apuração, o homem teria levado o próprio filho ao local para puni-lo após o menor ter subtraído R$ 3,00 em casa para comprar doces. O acusado deixou a criança sozinha na mata, com o propósito de “dar um susto”, mas a vítima se perdeu na vegetação densa.

A criança foi encontrada por um casal, que a conduziu até a residência dos avós. Sem localizar o filho, o pai acionou o Corpo de Bombeiros Militar e a Brigada Militar, afirmando acreditar que a vítima ainda estava perdida no local.

O delegado Vladimir Medeiros, responsável pelo caso, destacou que as informações sobre a identidade da criança e do pai não serão divulgadas para preservar a vítima.