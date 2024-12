Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela reforça atuação no resgate e cuidado com fauna silvestre

Nas últimas duas semanas, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMAU) de Canela intensificou suas ações de resgate e atendimento a animais da fauna silvestre, evidenciando a relevância do equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental.

No dia 29 de novembro, uma moradora do Bairro São José acionou a SMMAU ao perceber um comportamento anormal em um lagarto teiú (Salvator merianae). Após avaliação da equipe de biólogos, o animal foi encaminhado para atendimento veterinário em clínica especializada, onde recebeu tratamento. Contudo, devido ao estado debilitado, o teiú não resistiu.

Já no dia 4 de dezembro, a equipe resgatou um filhote de curicaca (Theristicus caudatus) que caiu do ninho durante uma ventania. O animal apresentava sinais de desnutrição e foi colocado sob cuidados técnicos. Situação semelhante ocorreu no dia 10 de dezembro, quando um filhote de tiriba (Pyrrhura frontalis) também foi resgatado. Ambos os filhotes estão sendo acompanhados pela equipe da SMMAU e permanecerão sob cuidados até estarem aptos para a soltura ou encaminhamento a centros especializados, conforme orientações da Divisão de Fauna da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Ainda no dia 10, um morcego (Molossus molossus) foi encontrado em um banheiro de um prédio e resgatado pela equipe da SMMAU. Após avaliação que constatou boas condições de saúde, o animal foi reintroduzido à natureza durante o período noturno, respeitando seu ciclo de atividade.

Para Alékos Elefthérios, biólogo e técnico da Secretaria, a convivência em harmonia com a fauna é um compromisso coletivo: “Canela é uma cidade inserida no bioma Mata Atlântica. O desenvolvimento é necessário, mas precisamos lembrar que estamos ocupando espaços que antes eram habitat natural de diversas espécies. Cabe a nós respeitar essa realidade e oferecer auxílio à fauna, seja no licenciamento ambiental, seja no resgate e soltura de animais.”

Thais Mumbach, bióloga e técnica da Secretaria que auxiliou nos resgates reforça a importância da colaboração comunitária: “É fundamental que a população acione a Secretaria ou órgãos como a PATRAM ao identificar animais silvestres feridos ou em situação de risco. Sempre realizamos uma avaliação cuidadosa, especialmente no caso de filhotes, para determinar se o resgate é realmente necessário.”

A SMMAU segue atuando na proteção e preservação da fauna silvestre, reafirmando o compromisso de Canela com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente.

Fotos: Fernanda Amaral