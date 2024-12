Confraria SG confirma edição em março de 2025 com Musical San Francisco e com novas opções de ingressos

O principal festival de churrasco da Serra Gaúcha confirma a realização de sua 16ª edição no dia 29 de março de 2025.

A Confraria SG é um evento que traz para Gramado o protagonismo do churrasco com a presença na cidade de dezenas dos melhores assadores, do Brasil e de países vizinhos, para apresentarem suas variadas técnicas de assados.

No formato open churras, onde o visitante paga o ingresso e pode provar os cortes de assados no circuito das estações espalhadas pela Arena SG, por seis horas, a organização do evento anuncia novidades.

Para a próxima edição o visitante poderá escolher entre comprar ingresso com opção de open churras, pagando bebidas à parte dentro do evento, ou a opção de ingresso com open churras e open bar.

“Esta é uma opção que trazemos ao público para democratizar ainda mais a participação de todos. Com estas novas opções o visitante que vem ao festival com interesse no churrasco poderá adquirir seu ingresso com open churras e decide dentro do evento se bebe ou não. Aos que já estão acostumados ao formato open churras e open bar por seis horas, existe a opção de ingresso também em uma área especial”, destaca um dos organizadores do evento, Maciel Burttet.

“Reforçaremos, na edição de março, o nosso propósito de trazer ainda mais qualidade aos churrasco oferecido dentro do evento que é motivo de elogios dos visitantes desde a primeira edição. Por isso vamos preparar novas estações de assados e acompanhamentos para surpreender o público”, fala Fernando Schimanoski, o Schima Assador, curador do evento.

Os ingressos com open churras custam R$ 180,00 (masculino) e 150,00 (feminino) no primeiro lote. Já os ingressos para open churras e open bar custam 350,00 (masculino) e 250,00 (feminino) no primeiro lote.

Além do protagonismo aos churrasqueiros convidados, exposição de produtos e marcas parceiras, a Confraria SG também confirma as atrações musicais.

A grande atração da 16ª edição será o Musical San Francisco, banda com 40 anos de estrada e uma das mais tradicionais do país.

Sucessos como “Vestido Azul”, “Você Merece o Oscar”, “Camisa Manchada” e “Um Homem quando Chora”, vão embalar o show em Gramado.

Outra atração musical confirmada é a cantora Bibiana Bolacell, gaúcha que vem se destacando nas vertentes de música sertanejo, agronejo e gaúcha.

Os ingressos do primeiro lote para a Confraria SG estão à venda pela plataforma Sympla no link: https://www.sympla.com.br/16-confraria-sg__2750659.

SERVIÇO

16ª Confraria SG Gramado – festival de Churrasco

29 de março de 2025

Arena SG Gramado/RSIngressos e informações: https://www.sympla.com.br/16-confraria-sg__2750659