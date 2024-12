Gilberto Cezar anuncia José Vellinho Pinto como Secretário de Obras de Canela para 2025

O prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar, anunciou nesta quinta-feira (12) o nome de José Vellinho Pinto como o novo Secretário de Obras do município a partir de janeiro de 2025. Engenheiro, com vasta experiência na administração pública, Vellinho Pinto retorna à gestão municipal com o compromisso de revitalizar a infraestrutura da cidade e contribuir para o desenvolvimento sustentável do município.

Vellinho, que foi prefeito de Canela por três mandatos e exerceu cargos relevantes no estado, como presidente da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (FEPPS) e da Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT), é reconhecido por sua capacidade de planejar e executar projetos de impacto.

“Com a liderança e a experiência de Vellinho, acreditamos que Canela terá um salto significativo na qualidade das suas obras e serviços de infraestrutura. Sua trajetória demonstra que ele sabe unir planejamento técnico e sensibilidade para atender às demandas da população”, afirmou Gilberto Cezar.

Vellinho destacou os desafios e as oportunidades do novo cargo. “É uma honra retornar à administração de Canela. Nossa prioridade será investir em obras que melhorem a mobilidade urbana, revitalizem os espaços públicos e fortaleçam o desenvolvimento econômico, sempre com responsabilidade e planejamento”, declarou.

Entre as metas da nova gestão, estão o fortalecimento da manutenção viária, a ampliação de acessos a áreas turísticas e a conclusão de obras estruturais pendentes e novas. O anúncio do secretariado de Gilberto Cezar reforça o compromisso com uma gestão técnica e participativa, buscando modernizar a administração pública e atender às demandas dos canelenses.

Texto e foto: Comunicação/Gilberto Cezar