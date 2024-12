Integrantes da Orquestra Jovem de Gramado mostram seu repertório ao público em Serenata de Natal

Trilhas natalinas é o repertório escolhido pela Orquestra Jovem de Gramado, que apresenta a Serenata de Natal na varanda do showroom da empresa Ownerinc, no Hotel Serrazul, bem no Centro de Gramado. A exibição de 30 integrantes do grupo será aberta ao público, e acontecerá em 19 de dezembro, a partir das 18h. Esta é mais uma oportunidade que a incorporadora gramadense, apoiadora da Orquestra Jovem, proporciona para quem estiver passeando nas ruas da cidade “luz” e quiser apreciar o talento musical destes jovens.

Sobre a Ownerinc

Focada na tendência que está cada vez mais em alta, de um modelo de negócios imobiliários no sistema de compartilhamento, a Ownerinc nasceu das experiências de seus sócios em empresas dos ramos hoteleiro, da construção civil e de infraestrutura urbana. A ideia é oferecer produtos premium no segmento de imóveis, que proporcionem conforto, bem-estar, aconchego e convivência entre os frequentadores, entregando ainda completa solução em serviços e gestão.