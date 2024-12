Magia e tradição marcam a programação do Sonho de Natal de Canela

O clima natalino segue em Canela com a programação especial do Sonho de Natal. No sábado, 14 de dezembro, o evento promete mais momentos de celebração com o espetáculo O Natal de Anelise, às 17h, e o vibrante show Celebration, às 19h45, na Praça João Corrêa. As atrações reforçam o compromisso do evento em proporcionar experiências memoráveis para toda a família.



Outro destaque é o especial Natal Encantado – APAE, marcado para 21 de dezembro, às 19h45, que une inclusão e emoção, valorizando talentos locais em uma celebração de amor e solidariedade. No dia 28 de dezembro, as festividades ganham ainda mais brilho com as comemorações dos 80 anos de Canela, que incluem apresentações artísticas locais, concerto de gaiteiros e um grande show com Os Serranos.

Organizado pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e com o apoio da Corsan, o Sonho de Natal de Canela reafirma a cidade como um dos principais destinos turísticos para viver a magia e o encanto das festas de fim de ano.



Atrações permanentes para todos os gostos



A magia do Natal pode ser vivida diariamente na Casinha do Papai Noel, localizada na Praça João Corrêa, que recebe visitantes das 13h às 21h, com horários especiais nos dias 24 e 25 de dezembro. Já a Vila de Artesanato Sonho de Natal é uma oportunidade para explorar peças exclusivas dos artesãos da região, aberta de terça a domingo, das 10h às 21h.



O espetáculo Contos da Catedral – O Segredo do Velho Noel segue em cartaz até 12 de janeiro, com sessões gratuitas às 20h e 21h, complementadas pela emocionante Descida do Papai Noel, que encanta o público todas as noites.



Canela celebra 80 anos com programação cultural gratuita



No próximo dia 28 de dezembro, Canela comemora seus 80 anos de história com uma programação cultural especial e gratuita, organizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura. Com atrações espalhadas por diversos pontos da cidade, o evento promete reunir a comunidade e os visitantes em um clima de festa e celebração.



As festividades começam às 10h, com uma apresentação do grupo That Simple Duo na Praça da Igreja Matriz, seguida por uma segunda performance às 12h, na esquina da Felisberto Soares com Dona Carlinda, em frente às Lojas Renner. Às 11h, a tradição gaúcha estará em destaque com o CTG Invernada Artística, que se apresentará no Multipalco da Praça João Corrêa.



No período da tarde, a programação continua com momentos culturais e natalinos: o Sarau do Noel, às 13h, e o espetáculo Natal em Versos, com Jessica Gonçalves, às 14h. Às 15h, os Foles Natalinos, com Gláucio e Vicenzo, prometem encantar o público na esquina da Felisberto Soares. As atrações seguem às 16h com as apresentações de Encantorias Natalinas e da dupla Joy e Natan.



A partir das 17h, as comemorações ganham ainda mais brilho no palco principal do Multipalco, com grandes espetáculos como Garfo e Bombacha e o Concerto de Gaiteiros, onde artistas locais interpretarão clássicos da música gaúcha. O encerramento da noite será marcado pela renomada banda Os Serranos, que subirá ao palco às 19h para fechar o evento com muita música e animação.



A programação especial não apenas celebra o aniversário da cidade, mas também resgata a cultura local, promovendo momentos de união, tradição e alegria. Toda a comunidade está convidada a participar desta celebração histórica, que promete marcar a memória de Canela com momentos inesquecíveis.