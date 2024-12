Prefeitura de Canela inaugura novas instalações do CAPS

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a inauguração das novas instalações do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O evento ocorre no dia 18 de dezembro, às 15h, na Rua São Francisco, 180, e contará com a presença de autoridades municipais, profissionais de saúde e comunidade.

O novo espaço foi planejado para oferecer acolhimento e atendimento de qualidade a pessoas em sofrimento psíquico ou com transtornos mentais graves e persistentes. Equipado com infraestrutura moderna e equipe multidisciplinar, o CAPS será um centro de referência em saúde mental, promovendo ações de cuidado, reintegração social e qualidade de vida para os pacientes.

De acordo com o secretário de Saúde, Jonas Bernardo, “a ampliação e modernização das instalações do CAPS reafirmam o compromisso da Administração Municipal em fortalecer a rede de atenção à saúde mental, garantindo um ambiente humanizado e eficiente para todos que precisarem deste serviço.”

CAPS de Canela celebra festa de fim de ano com apoio da Polícia Civil

A confraternização de fim de ano dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Canela foi marcada por momentos de alegria, integração e solidariedade. O evento, realizado na semana passada, contou com o apoio especial da Polícia Civil, que participou ativamente da organização e trouxe ainda mais brilho à celebração.

A festa teve como objetivo proporcionar um ambiente acolhedor e festivo para os usuários, familiares e equipe técnica. A iniciativa destacou a importância de promover a socialização e o fortalecimento de vínculos entre os participantes, encerrando o ano com uma mensagem de esperança e renovação.

A Polícia Civil, em parceria com a equipe do CAPS, contribuiu com doações e auxiliou na organização das atividades, além de marcar presença no evento. Segundo o delegado Vladimir Medeiros, “essa ação reforça o compromisso da Polícia Civil em estar próxima da comunidade e apoiar iniciativas que promovam bem-estar e inclusão.”

A coordenadora do CAPS, Aneline Schmitt, destacou a importância da parceria com a Polícia Civil e outras entidades locais. “O apoio que recebemos é essencial para realizar momentos como este. Ver a alegria nos rostos dos nossos usuários é o maior presente que podemos ter.”

A confraternização de fim de ano foi mais um exemplo do trabalho integrado entre diferentes setores da sociedade em prol da saúde mental, reafirmando o CAPS como um espaço de acolhimento e cuidado para todos.