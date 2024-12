Defesa Civil de Canela reforça estrutura com novos equipamentos

A Defesa Civil de Canela investiu em equipamentos modernos para ampliar sua eficiência nas operações de emergência e segurança. Com um investimento total de R$ 55.392,00, foram adquiridos oito rádios portáteis (HT), um rádio móvel para viatura e dez lanternas individuais de alta performance.

Os rádios portáteis e o rádio móvel, no valor de R$ 38.892,00, garantirão uma comunicação mais ágil e precisa entre as equipes durante atendimentos e situações críticas. Já as lanternas, no valor de R$ 16.500,00, são do modelo C4 LED, padrão europeu, resistentes à água e ideais para uso em condições adversas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Canela, Marcelo Fogaça Rodrigues, novos equipamentos estão sendo adquiridos para fortalecer ainda mais a estrutura da equipe. “Estamos investindo em duas torres de iluminação, geradores, GPS e tendas móveis, que serão essenciais para atendimentos em situações de emergência, principalmente em áreas de difícil acesso ou em horários noturnos”, destacou.

A aquisição reflete o compromisso do município com a segurança pública e a preparação para enfrentar desafios climáticos e ambientais, assegurando que a população de Canela seja atendida de forma cada vez mais rápida e eficaz.