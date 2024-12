Estrada da Ponte do Raposo está liberada para o fluxo de veículos

Via que liga os municípios de Gramado e Caxias do Sul estava interditada devido uma queda de barreira!

A Administração Municipal de Gramado, por meio da Secretaria da Agricultura, informa que a Estrada da Ponte do Raposo, que liga os municípios de Gramado e Caxias do Sul, está novamente liberada para o fluxo de veículos. A via estava bloqueada desde terça-feira (10) devido uma queda de barreira. Equipes da Prefeitura de Gramado atuaram no local para remover o material e refazer o traçado da estrada.

A Secretaria da Agricultura faz um alerta para os motoristas e moradores que utilizam a estrada, para que fiquem atentos a qualquer movimentação de terra ou pedras caídas sobre a pista. Informações sobre problemas na estrada podem ser repassadas por meio do telefone (54) 3286-7658.