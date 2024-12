Igrejinha se prepara para o Festival de Cerveja e Gastronomia 2025

Muita cerveja artesanal, gastronomia, música e diversão esperam os visitantes em março

O Parque de Eventos Almiro Grings será palco do Festival de Cerveja e Gastronomia de Igrejinha. A quinta edição será nos dias 21, 22 e 23 de março de 2025 e o público poderá saborear ampla variedade de estilos e marcas de cervejas artesanais, delícias gastronômicas, além de muita música e diversão. O lançamento oficial a convidados e imprensa aconteceu na noite de 12 de dezembro na Casa Linden.

Para os três dias de evento, estão confirmadas cervejarias de Igrejinha com estande individual mais cervejarias convidadas e espaços gastronômicos com pratos que atendem variados paladares. O evento ocorrerá no Parque de Eventos Almiro Grings (conhecido como Parque da Oktoberfest). A iniciativa tem organização da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Igrejinha (Acervai) e produção de Um Cultural.

REPASSE AO HOSPITAL

A Acervai entregou o valor de R$ 5 mil ao presidente da Associação Beneficente de Igrejinha, Wolmir Müller. O valor, proveniente do lucro da edição 2024, será destinado ao Hospital Bom Pastor, reforçando o compromisso social do festival.

RAINHA MUSICAL, TONHO CROCCO, CACHORRO GRANDE E FESTIVAL DE BANDAS

Para esta edição, um festival de bandas dará espaço a talentos locais. A seleção dos participantes se dará por meio de edital que será divulgado no início de fevereiro no site e nas redes sociais do evento. Na sexta, a abertura será às 20h e às 21h sobe ao palco a banda Rainha Musical é às 23h, Cris Fagundes.

No sábado, Jana Eberthe e Ale Marks e Festival de Bandas, antecedem Tributo a Tim Maia com Tonho Crocco (21h), Cachorro Grande (23h) e fecha a noite com Dj Lopez. O domingo tem diversão o dia todo e às 15h, Banda Indústria da Música. Em todos os dias, praça de alimentação e cervejarias artesanais atendem o público.

SETOR EM EXPANSÃO

O setor cervejeiro nacional tem expandido suas atividades. Conforme aponta a última edição do Anuário da Cerveja, de 2024, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). As regiões do país com o maior número de cervejaria são Sul e Sudeste, que possuem, respectivamente, 731 e 856, o equivalente a 85% das marcas do país. A cadeia cervejeira gera mais de 2,5 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos.

SERVIÇO:

O quê: Festival de Cerveja e Gastronomia de Igrejinha

Quando: 21, 22 e 23 de março de 2025

Onde: Parque de Eventos Almiro Grings (conhecido como Parque da Oktoberfest)

Ingressos: a venda começa às 18 horas do dia 19 de dezembro. Acompanhe pelas redes sociais do evento

Instagram do evento: @festivaldeigrejinha

Facebook do evento: Festival de Cerveja & Gastronomia – Igrejinha

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Dia 21/3/2025, sexta-feira

20h – Abertura

21h – Banda Rainha Musical

23h – Cris Fagundes

DIA 22/3/2025, sábado

16h – Jana Eberthe e Ale Marks

17h – Festival de bandas

21h – Tributo a Tim Maia com Tonho Crocco

23h – Cachorro Grande

1h – Dj Lopez

DIA 23/3/2025, domingo

15h – Banda Indústria Musical