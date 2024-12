Natal no Alpen Park terá Papai Noel chegando de trenó alpino e show com Retruco

O trenó está pronto à espera do Papai Noel no Alpen Park, em Canela. O atrativo turístico que une aventura e diversão em meio à natureza preparou uma programação especial para receber o Bom Velhinho no próximo sábado, dia 21, a partir das 13h.

Além da presença do Papai Noel, que vai chegar de trenó alpino, o Natal do Alpen terá apresentação tradicionalista com o grupo Retruco, que trará um repertório gauchesco e natalino. Com bela decoração temática, a Vila Alpina será o palco do show. No local, o Papai Noel receberá os visitantes. A entrada é gratuita. Em caso de chuva, a programação será transferida.

Segundo a gerente de Marketing do Alpen Park, Jéssica Ramisch, o objetivo é criar atrações culturais para os turistas de todo o Brasil que visitam a Serra Gaúcha na temporada natalina. “Num ano tão desafiador para nosso Estado é ainda mais importante despertar o espírito natalino nas pessoas. É uma forma de disseminar nossa cultura para quem está nos visitando”, afirma Jéssica.