Polícia Civil prende em Gramado homem procurado por homicídio no Maranhão

Na manhã desta sexta-feira, 13 de dezembro, a Polícia Civil prendeu em Gramado um homem suspeito de envolvimento em homicídio ocorrido no Estado do Maranhão. A prisão, de natureza preventiva, foi expedida pela 3 Vara do Tribunal do Júri de São Luís/MA.

A prisão foi realizada pelo SIPAC (Serviço de Inteligência Policial e Análise Criminal) da 2 Delegacia de Polícia Regional do Interior, com apoio da DP Gramado. O suspeito foi preso em um condomínio de alto padrão em bairro nobre de Gramado, após intenso trabalho de inteligência e investigação realizados pelo Órgão.

Conforme apurado, o suspeito possui envolvimento com o tráfico de drogas no Maranhão e após a expedição do mandado de prisão fugiu para Gramado, onde levava uma vida de alto padrão, incompatível com suas atividades conhecidas, já que não exercia qualquer trabalho.

Após os trâmites legais, o homem foi recolhido ao sistema prisional.