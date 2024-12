Polícia Civil prende traficante e fecha ponto de venda de drogas no Bairro São Lucas

A Polícia Civil de Canela, que nesta sexta-feira (13) já havia prendido em flagrante um traficante no Bairro Santa Mara com mais de 625g de cocaína, realizou outra ação policial contra o tráfico de drogas no Bairro São Lucas, ocasião em que fechado mais um ponto de venda de drogas na cidade.

No local, agentes policiais prenderam o responsável pela venda de crack e cocaína. Ele estava sendo investigado pela Polícia Civil de Canela há dois meses e teve sua prisão preventiva decretada a pedido do Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia. A autoridade policial informou que a equipe policial já havia apreendido cerca de 41g de cocaína e 98g de crack de responsabilidade do investigado em seu endereço.

O investigado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela para cumprimento de prisão preventiva.