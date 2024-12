Ação de Natal convida crianças de todos os bairros em Canela

Evento comunitário terá brincadeiras, lanches e arrecadação de doações

No dia 21 de dezembro, a Rua Estêvão José Pereira, no bairro Canelinha, será palco de uma grande festa de Natal para crianças de toda a cidade. Organizado pelos moradores da rua e pelo grupo Popular do Inter (Comando Feminino de Canela), o evento começa às 14h30 e promete uma tarde repleta de diversão e solidariedade.

A programação inclui brinquedos como piscina de bolinhas, pula-pula, escorregador, chute ao gol premiado, além de atividades como pintura de rosto, artesanatos e cortes de cabelo. Para completar, haverá lanches variados, com cachorro-quente, pizza caseira, pipoca doce e salgada, algodão doce, refrigerante, bolos, geladinhos, pastel e enroladinhos.

Os organizadores destacam que todas as crianças, independentemente do bairro onde moram, são bem-vindas. Além disso, estão arrecadando doações para viabilizar a ação, reforçando o espírito de união e generosidade que marca o Natal.