Ex-prefeito de Gramado, Pedro Bertolucci recebe Medalha do Mérito Farroupilha

O ex-prefeito de Gramado e empresário, Pedro Henrique Bertolucci (PP), 79 anos, foi agraciado com a Medalha do Mérito Farroupilha na tarde de terça-feira (17). A honraria foi entregue em cerimônia realizada no Salão Nobre Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa (AL).

A distinção é a mais alta condecoração concedida pelo parlamento gaúcho sendo destinada às personalidades que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Rio Grande do Sul. Bertolucci recebeu o Mérito Farroupilha em razão dos relevantes serviços prestados à Gramado, tornando a cidade em um dos principais destinos turísticos do Brasil.

O deputado estadual, Frederico Antunes (PP), foi o autor da homenagem. “Pedro nos mostra, na prática, que desenvolvimento econômico e prosperidade social não só podem como devem trilhar um mesmo caminho”, declarou Antunes. “Pelo que conquistou concretamente, por sua responsabilidade direta na prosperidade da cidade de Gramado, da Região das Hortênsias, pela riqueza que gerou e compartilhou com tantas famílias. Por tudo isso, mas sobretudo por nos mostrar que sua forma de agir traz prosperidade às pessoas é que prestamos esta homenagem’, ressalta o parlamentar.

Também conhecido como Pedro Bala, Bertolucci foi quatro vezes prefeito de Gramado e administrou a cidade por 18 anos. É considerado um visionário, em especial na área do turismo. Enquanto gestor de Gramado, ele foi o responsável pela criação de eventos exponenciais como o Natal Luz e a Festa da Colônia.

No setor público, Pedro Bala teve a sua trajetória marcada por conquistas e transformações realizando inúmeras obras e ações que beneficiaram a população, fortaleceram a economia local e fomentarama vocação turística de Gramado e região.

A frente do Executivo de Gramado, ele recebeu, entre outros reconhecimentos, o Prêmio Sebrae de Prefeitura Empreendedora em 2002, Prefeito Empreendedor Loureiro da Silva em 2003 e 2005. No ano de 2007, recebeu o Prêmio Gestor Público Sindaf/RS.

“Indiscutivelmente foram os eventos que marcaram o nome de Gramado. O mais importante desse processo é a comunidade, que é parceira. Essa é a história da transformação”, ressaltou Bertolucci. “Assumimos uma cidade há tempos que vivia e dependia de uma fábrica de sapatos. Procuramos encontrar um novo destino para Gramado, que neste ano deve receber oito milhões de turistas. A obra física é a melhor de um administrador público. Mas abrimos esse caminho novo, esse é o maior legado que deixei. Essa medalha pertence um pouquinho a cada um dos homens e mulheres que lutaram e sonharam conosco”, agradeceu Bertolucci.

PARQUE OLIVAS DE GRAMADO

Na iniciativa privada, Bertolucci está na vanguarda. O empresário idealizou e administra o Parque Olivas de Gramado, único empreendimento dedicado ao olivoturismo no país e um dos maiores do mundo. Além de um dos atrativos turísticos mais visitados na Serra Gaúcha, o Olivas com cerca de 12.600 pés de azeitonas tornou-se destaque na produção de azeites de oliva de alta qualidade.

Com apenas quatro safras, a excelência do azeite de oliva fabricado pela empresa é reconhecida internacionalmente. O Olivas recebeu premiações como Flos Olei 2022 e 2025 ficando entre as 500 melhores marcas do mundo e entre os dez melhores azeites extravirgens do Brasil, Silver Award no New York International Olive Oil Competition 2023 e medalha de bronze no Athena International Olive Oil Competition, promovido na Grécia.

SOBRE PEDRO BERTOLUCCI

Pedro Henrique Bertolucci, nasceu em 2 de setembro de 1945, em São Francisco de Paula, onde viveu até os 13 anos, quando passou a morar em Gramado, onde construiu toda a sua trajetória política e pessoal. Casou-se com Suzana Willrich Bertolucci (in memorian), com quem teve três filhos, André, Daniel e Paula. Pedro tem quatro netos, Antônio, filho de Daniel, Leonardo, filho de Paula, Stefano e Pedro Henrique Neto, filhos de André. Bertolucci é carinhosamente chamado de Pedro Bala porque o primeiro salário que recebeu trabalhando como açougueiro seu primeiro emprego usou para comprar balas, algo que não existia onde ele vivia no meio rural. Foi quando passou a distribuir balas, em especial para as crianças. Inaugurou o Parque Olivas de Gramado em 11 de dezembro de 2018.

A MEDALHA DO

MÉRITO FARROUPILHA

É a mais importante honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É entregue como reconhecimento a relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento do Estado. A medalha consiste em uma faixa com as três cores da bandeira do Rio Grande do Sul (amarelo, vermelho e verde) e uma estrela de oito pontas. A condecoração foi criada em 1995. Cada parlamentar tem direito a indicar a concessão da distinção uma vez por mandato. A indicação precisa ser aprovada pela Mesa Diretora da Casa Legislativa, formada por deputados que integram os partidos políticos que compõem o plenário da Assembleia.