Gramado: Secretaria da Educação divulga o calendário letivo do ano de 2025

A Secretaria da Educação informa à comunidade sobre o funcionamento das atividades administrativas e escolares durante as férias escolares e para o início do ano letivo de 2025.



ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO



A Secretaria da Educação entra em recesso administrativo no dia 21 de dezembro de 2024, retomando as atividades no dia 02 de janeiro de 2025. O atendimento à comunidade é aberto de segunda a sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30.



CENTRAL DE VAGAS RETORNA EM FEVEREIRO



A Central de Vagas da Educação Infantil entra em recesso no dia 21 de dezembro e retorna a partir de 03 de fevereiro de 2025 para atendimento à comunidade. Novas inscrições para a lista de espera da Educação Infantil, assim como encaminhamento de vagas serão realizados somente a partir deste período.



POLOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COMEÇAM NO DIA 06/01



O atendimento dos polos da Educação Infantil iniciam a partir de 06 de janeiro de 2025. Estes atendimentos serão realizados para as famílias que sinalizaram previamente a necessidade do atendimento escolar durante o período do recesso escolar do município. Neste ano, a EMEI Marília Daros, EMEI Delmar Dutra e EMEI Tia Carmelina estarão abertas para receber estes alunos. O atendimento dos polos acontecerá até o dia 31 de janeiro.



ESCOLAS FECHADAS ATÉ 02 DE FEVEREIRO



Todos os prédios escolares estarão fechados durante o mês de janeiro, sem atendimento à comunidade. O retorno do mesmo está marcado para o dia 03 de fevereiro em todas as escolas municipais. Para demais dúvidas, a comunidade pode buscar atendimento diretamente com a Secretaria da Educação.



ANO LETIVO INICIA EM FEVEREIRO



As aulas na rede municipal de ensino de Gramado terão início no mês de fevereiro do próximo ano. A Educação Infantil iniciará o ano letivo no dia 05 de fevereiro. Já no Ensino Fundamental, as aulas retornam no dia 20 de fevereiro, quarta-feira.