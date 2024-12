Na última sessão do ano, vereadores de Canela destinam emendas impositivas

Veja quais áreas e entidades foram contempladas

As emendas impositivas são uma importante ferramenta dos vereadores para assegurar que áreas estratégicas sejam atendidas, promovendo melhorias diretas na qualidade de vida da população.

O vereador Merlin Jone Wulff, do PSD, comprometido sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pelo vereador:

O vereador Jerônimo Terra Rolim, do PDT, comprometido sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pelo vereador.

Os vereadores Jerônimo Terra Rolim e José Vellinho Pinto, do PDT, anunciaram as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pelos vereadores.

O vereador José Vellinho Pinto, do PDT, comprometido sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pelo vereador.

O vereador e Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Jefferson de Oliveira, do PSD, comprometido sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pelo vereador.

O vereador Alfredo Schaffer, do PSD, comprometido sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pelo vereador.

A vereadora Carla Reis, do MDB, comprometida sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pela vereadora.

O vereador Leandro Gralha, do MDB comprometido sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pelo vereador.

A vereadora Emilia Fulcher, do REPUBLICANOS, comprometida sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pela vereadora.

A vereadora Carmen Seibt, do PSDB, comprometida sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pela vereadora.

O vereador Alberi Dias, do MDB, comprometido sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pelo vereador.

O vereador Roberto Grulke, do MDB, comprometido sempre com o desenvolvimento de Canela, anunciou as instituições e projetos que receberão recursos por meio de suas Emendas Impositivas e de Bancada para o ano de 2025. Ao todo, serão destinados R$ 330.993,09 das Emendas Individuais, e R$ 275.827,57 por vereador das Emendas de Bancada, atendendo a demandas essenciais da comunidade.

Entre as principais áreas contempladas estão a saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e segurança pública. Confira abaixo a lista completa das instituições e valores que serão beneficiados pelo vereador.