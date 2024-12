Prefeito eleito Gilberto Cezar se reúne com reitor e diretor da UCS

O prefeito eleito de Canela, Gilberto Cezar, visitou o Campus Universitário da Região das Hortênsias para uma reunião com o reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Givanildo Garlet, e o diretor da unidade, Gilberto Hummes. O encontro teve como foco debater a expansão de cursos superiores no município, especialmente nas áreas de saúde, como biomedicina, telemedicina e enfermagem, entre outras possibilidades.

A reunião marcou o início de uma parceria estratégica entre o município e a universidade, com o objetivo de promover ações conjuntas nas áreas da saúde e tecnologia que atendam às demandas locais e regionais. Também foram discutidas oportunidades para a oferta de cursos voltados à inovação, reforçando o potencial de Canela como um polo de educação e tecnologia.

Atualmente, o campus da UCS em Canela possui cerca de 800 alunos matriculados e 109 participantes no programa UCS Sênior. A expansão de cursos fortaleceria a conexão entre a universidade e a comunidade, impulsionando o desenvolvimento educacional e econômico da cidade.

Para dar continuidade às negociações, está prevista uma visita ao campus-sede em Caxias do Sul ainda no começo do próximo ano. “A educação é umas das prioridades para nossa administração. Essa parceria com a UCS será fundamental para transformar Canela em referência na formação de profissionais qualificados, especialmente nas áreas de saúde e inovação”, afirmou Gilberto Cezar.

A iniciativa reforça o papel da UCS no desenvolvimento regional e consolida Canela como uma cidade referência em educação e qualidade de vida.