Rua Coberta de Canella recebe Exposição Olhares para a Estação

Até 28 de fevereiro de 2025, a Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), tradicional “Rua Coberta de Canela”, recebe a exposição “Olhares para a Estação”. A mostra é composta por fotografias feitas pelos alunos do curso de Fotografia Digital, do Programa UCS Sênior, do Campus Hortênsias.

Inspirados pelo gênero Street Photography, os autores se inspiraram em renomados fotógrafos estrangeiros, como Henri Cartier-Bresson, Saul Leiter, Vivian Maier, e nos brasileiros Eduardo Salvatore, Thomas Farkas, André Douek e Stefania Brill para criar suas imagens.

Com curadoria do professor Joni Neto, as fotos retratam os olhares atentos e sensíveis dos alunos sobre a Estação Campos de Canella, tradicional espaço na cidade que pulsa história, movimento e completou 100 anos em 2024.

A exposição “Olhares para a Estação” faz parte do “Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo”, que tem o objetivo de propagar a cultura para todos a partir de eventos gratuitos, criando um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil. É apresentada pela Novalternativa Incorporadora. O agente cultural é S&S Produtora.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.