Uma nova história marca os dois anos de concessão do Parque do Caracol

O parque de Canela é administrado pela holding Grupo Iter desde dezembro de 2022.

Um dos mais importantes cartões-postais da Serra Gaúcha, o Parque do Caracol, em Canela, completa dois anos sob administração privada da holding Grupo Iter nesta terça-feira, 17 de dezembro. A data celebra o atual momento da atração, que desde 2022 vem recebendo significativas melhorias e que, recentemente, anunciou seis novas atrações inéditas para 2025.

Ao longo destes dois anos de concessão, os gestores do Parque do Caracol ampliaram e diversificaram a experiência para os seus mais de 250 mil visitantes anuais, aprimorando a infraestrutura, com novo acesso e bilheteria, além da revitalização das operações, como: reforma das churrasqueiras, manutenção nas trilhas, restauração dos espaços e áreas de convivência, novas opções gastronômicas e lojas, e serviço de piquenique e música ao vivo.

Além disso, nesse período, o Parque realizou diversas atividades culturais durante todo o ano como programações especiais no Dia Internacional da Mulher, Páscoa, Dia dos Pais, Semana Farroupilha e Natal, Picnic Summer e a consolidada “Feijoada da Dilce”, no Restaurante Sabor e Flor.

“Um dos nossos objetivos enquanto administradores do Parque do Caracol é fazer com que os nossos visitantes sempre encontrem um parque diferente ou com experiências novas a serem vivenciadas a cada visita. Por isso, sempre estamos cuidando dos detalhes e fazendo constantes melhorias”, afirma Sandra Ferraz, gerente geral do atrativo.

Novo Deck do Moinho do Parque do Caracol

Divulgação/Parque do Caracol

Um novo parque em 2025

Fechado temporariamente para obras desde outubro, em 2025, quando entra no terceiro ano sob gestão do grupo Iter, o Parque do Caracol irá levar para a Serra Gaúcha atrativos inéditos na região, unindo inovação, natureza e tradição.

Idealizado pelo escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa A.U.D.T, entre as novidades está a revitalização do Mirante da Cascata, que receberá um amplo deck e também um bistrô. Tornando ainda mais exclusiva a vista para a imponente Cascata do Caracol, o espaço também receberá uma passarela suspensa para caminhada sobre o cânion.

Presente na memória dos visitantes de todo o país, outra experiência a ser implementada é a reabertura da Trilha Elevada da Perna Bamba, que possibilita aos turistas irem até a base da Cascata em mais de 700 degraus. Um dos três percursos do parque, a Trilha do Moinho, também recebe melhorias e contará com um novo Deck do Moinho para uma vista ainda mais próxima das corredeiras.

Uma das novidades mais aguardadas pelos visitantes é o Salto de Pêndulo, onde será possível saltar em queda livre de 100 metros de altura a uma velocidade que pode chegar a 100km/h. A experiência é operada em parceria com a empresa Natural Extremo, tendo duração de quatro segundos, seguidos por um balanço que simula o movimento de um pêndulo.

As tradicionais churrasqueiras do Parque do Caracol também serão revitalizadas, passando de três para 12 quiosques. A nova estrutura irá oferecer um espaço muito mais moderno e confortável para as famílias que quiserem preparar o seu churrasco gaúcho no lugar.

Novo quiosque de piquenique e churrasqueira do Parque do Caracol

Divulgação/Parque do Caracol

“Este é só o começo dos investimentos que faremos no nosso querido e icônico Parque do Caracol. Ao longo da nossa gestão, muitas outras atrações serão implementadas, sempre pensando em proporcionar a melhor experiência para os visitantes”, afirma Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter.

O investimento para esta fase do projeto do novo Parque do Caracol será de R$ 32 milhões, totalizando R$ 40 milhões desde o início da chegada do Grupo. Durante os 30 anos de concessão, o Grupo Iter projeta investir mais de R$ 100 milhões no Parque.

Novo Mirante da Cascata do Parque do Caracol

Divulgação/Parque do Caracol

Novidades também no Parque Estadual do Tainhas

O Grupo Iter também é responsável pela gestão do Parque Estadual do Tainhas, em Jaquirana, a aproximadamente 100km de Canela. Desde que assumiu, a holding trabalha no planejamento do lugar, que já recebeu uma nova rede de internet, o que possibilita aos pesquisadores vinculados à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) melhor comunicação e desenvolvimento das pesquisas de fauna e flora do Tainhas.

No início de 2025, o Parque do Caracol fará um investimento na revitalização de um trecho da travessia do rio na estrada do Passo da Ilha, onde atualmente tem uma erosão que prejudica a logística dos passeios que são realizados na região dos Campos de Cima da Serra. A doação de uma verba foi feita na última sexta-feira, 13 de dezembro, à Associação de Condutores Locais de Cambará do Sul (ACONTUR). A obra tem previsão de início na segunda semana de janeiro.