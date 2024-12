EDITAL Nº 004-2024 – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DE CANELA LTDA – COOPEC

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DE CANELA LTDA – COOPEC

CNPJ 05.442.242/0001-59

EDITAL Nº 004-2024



CARLISE BRENTANO COLOMBO, presidente da Cooperativa de Profissionais em Educação de Canela Ltda – COOPEC, CNPJ 05.442.242/0001-59, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca para uma ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, a ser realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na sua sede, sito a rua Rodolfo Schlieper, 222, sala 206, bloco 4, pavimento segundo, centro, Canela – RS, CEP 95.680-200, a ser realizado no dia 27 de dezembro de 2024. Conforme determina seu Estatuto Social, capitulo V, Seção II, Artigo 39, Paragrafo IV, Artigo 42 ao Artigo 47 e Capitulo VI, Seção I.



1 – EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: ÀS 17:00 HORA



2 – EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO: ÀS 17:30 HORA



3 – EM TERCDEIRA CONVOCAÇÃO: ÀS 18:00 HORAS



Com a seguinte ORDEM DO DIA:



– ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO FISCAL PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.



Canela/RS, 16 de dezembro de 2024.



COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DE CANELA LTDA – COOPEC

CARLISE BRENTANO COLOMBO

PRESIDENTE