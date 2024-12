A transição, a posse e o dia depois de amanhã

As coincidências, boas e ruins, das últimas eleições com a de 2024 e os ensinamentos para os próximos anos

Ao longo de minha trajetória profissional, tive a oportunidade de acompanhar diversas transições e posses de governos municipais.

Em termos de clima e de estado de espírito, esta de 2024 se assemelha muito a de 20 anos atrás, quando Vellinho e o PDT deixavam o governo, sem fazer um sucessor após uma reeleição. Era um triste fim de ciclo, após três governos municipais.

Em 2004, o PDT de Tomasine ficou em terceiro, com 8,03% dos votos, Cléo Port havia vencido com 45,77% dos votos, apenas 291 votos a mais que Constantino.

Para o PDT, que agora volta ao governo com o vice e dois vereadores eleitos (uma delas a mais votada, Grazi Hoffmann), era terra arrasada. Dizia-se na época que o partido havia acabado e que nunca mais estariam na Prefeitura, apesar de Dr. Adir ter sido o segundo vereador mais votado, 39 votos a menos que Fernando Valle. Adir era a esperança de renovação da sigla, naquele tempo.

Infelizmente, Adir nos deixou logo adiante, muito jovem, vitimado pela doença. A renovação do partido não aconteceu, seguiu com nomes convencionais e somente 20 anos depois voltou a ter destaque com os jovens Grazi e Rodrigo. Mesmo assim segue apostando em nomes tradicionais como Tolão e Vellinho (e aqui não estou fazendo juízo de valor, apenas desenrolando o fio de um raciocínio).

Hoje, olhamos para um MDB derrotado, que parece não ter entendido o que aconteceu e como aconteceu. Constantino afirma ser pré-candidato a deputado estadual, coisa semelhante ao que Vellinho Pinto fez, concorrendo à uma vaga na Assembleia em 2006.

E como diria Gessinger, “a história se repete mas a força deixa a história mal contada”!

Cléo, eleito para fazer a mudança, foi mal e acabou sendo derrotado pelo MDB de Constantino. Teve uma segunda chance e sucumbiu novamente.

Coincidências ou maneiras equivocadas de enxergar a política, sendo praticadas de maneira deliberada e repetida?

E chegamos até aqui, momento da diplomação e de transição. A posse é logo ali, em duas semanas.

Os vencedores, Gilberto e Tolão, comemoram, com toda a justiça, assim como os vereadores eleitos. Laureados e festejados pela comunidade. Após, terão dias difíceis a frente da mais numerosa cidade da região.

Espero que todos possamos olhar para o passado, identificando os erros cometidos e buscando melhorar nos próximos anos. É este o sentimento da comunidade, o de esperança pela mudança.

Mas a mudança que o eleitor buscou não foi só de nomes, foi, principalmente, de atitudes.

Desejo todo o sucesso possível aos diplomados hoje, pela Justiça Eleitoral. Que tenham humildade, serenidade e sabedoria para conduzir nosso Município. Eu estarei aqui, torcendo para, daqui a quatro anos, poder escrever uma crônica dizendo que as coincidências acabaram, que a maneira de fazer política mudou em Canela e os resultados foram maravilhosos.