Casa da Velha Bruxa ganha prêmio de melhor sorvete de Gramado pelo segundo ano consecutivo

A Casa da Velha Bruxa, a mais tradicional casa de sorvetes de Gramado, foi novamente premiada pela Revista Sabores do Sul. No dia 9 de dezembro, a marca conquistou o título de Melhor Sorvete de Gramado 2024, reafirmando sua posição como referência na cidade.

Produzidos artesanalmente em Gramado, os sorvetes da Casa da Velha Bruxa encantam moradores e turistas com sabores únicos, feitos a partir de ingredientes frescos e de alta qualidade. A tradição e a excelência da marca já haviam sido reconhecidas em 2023, quando recebeu o mesmo prêmio da revista.

“Estamos extremamente orgulhosos em sermos premiados novamente como o Melhor Sorvete de Gramado. Isso confirma nosso compromisso com a qualidade e a tradição dos sorvetes da bruxinha, que conquistam o coração de quem prova!”, destaca Gabriel Brock, diretor comercial da Casa da Velha Bruxa.

Em 2024, a fábrica de sorvetes passou por uma grande transformação, recebendo uma nova estrutura e um novo endereço. Essas mudanças refletem a busca constante pela melhoria e pela entrega de um produto excepcional ao público.

Com o calor do verão e o aumento no número de visitantes na região, a expectativa é de movimento intenso nos próximos meses. As unidades da Casa da Velha Bruxa em Gramado e Canela estão preparadas para oferecer aos seus clientes sorvetes que, além de refrescar, criam memórias inesquecíveis – um sabor que faz quem conhece querer sempre voltar.