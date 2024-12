Final de Semana com “Guardador de Rebanhos” e “Natal Encantado” no Sonho de Natal

O Sonho de Natal de Canela segue encantando moradores e turistas com uma programação especial e mágica no Multipalco da Praça João Corrêa. Neste final de semana, duas apresentações prometem emocionar e envolver o público com música, teatro e narrativas natalinas que celebram o amor, inclusão e tradição.

Sexta-feira (20/12): “O Guardador de Rebanhos, aos Olhos de Mãe”

Às 19h45, o palco será tomado pelo espetáculo que une música, narração e teatro em uma releitura emocionante do poema de Fernando Pessoa. A narrativa transporta Maria, mãe de Jesus, para os dias atuais, mostrando sua visão do mundo moderno.

A apresentação contará com a participação especial da Orquestra de Sopros da Escola Estadual Neusa Mari Pacheco – CIEP, do bairro Canelinha, além do cantor Antônio Carlos Silva dos Santos e das cantoras Ionara Quadros, Letícia Lourenço e Daniela Duarte, que interpretarão clássicos natalinos e religiosos.

Este espetáculo é uma homenagem ao saudoso Eduardo Rodrigues, que era responsável pelas narrações e faleceu neste ano, deixando um legado artístico marcante.

Sábado (21/12): “Natal Encantado – Sons do Brasil”

Às 19h45, o Multipalco receberá novamente o emocionante espetáculo que celebra o espírito natalino com uma mensagem de amor e inclusão. Com um elenco de 45 pessoas, a narrativa conta a história de três netos que, inspirados pela fé inabalável do avô, redescobrem a magia do Natal.

Este espetáculo, que conta com a participação da APAE de Canela, promete tocar o coração do público ao valorizar os talentos locais e trazer uma mensagem universal de esperança e solidariedade.

Programação completa do Final de Semana

Sexta-feira, 20 de dezembro

17h – Natal de Anelise (Praça João Corrêa)

19h45 – O Guardador de Rebanhos, aos Olhos de Mãe (Multipalco)

Sábado, 21 de dezembro

19h45 – Natal Encantado – Sons do Brasil, com a participação da APAE (Multipalco)

Destaques Futuros do Sonho de Natal

Dia 28 de dezembro

10h às 17h – Apresentações locais em diversos pontos centrais da cidade, de hora em hora.

18h – Concerto de Gaiteiros de Canela.

19h – Show com Os Serranos.

Atrações Permanentes do Sonho de Natal

Casinha do Papai Noel

Local: Praça João Corrêa, junto à Central de Informações.

Funcionamento: diariamente, das 13h às 21h; nos dias 24 e 25 de dezembro, das 10h às 16h.

Vila de Artesanato

Local: estrutura montada em frente ao Multipalco.

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 21h.

Contos da Catedral – O Segredo do Velho Noel

Até 31 de dezembro: espetáculos completos com a Descida do Papai Noel, todos os dias, às 20h e 21h.

De 1º a 12 de janeiro: espetáculos diários, às 20h e 21h, com Descida do Papai Noel apenas nas sextas e sábados.

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com o apoio da Corsan.