Gatzz Gramado completa três anos e celebra mais de 100 mil visitantes

Gatzz vai colorir as ruas de Gramado e Canela na próxima sexta-feira, 20 de dezembro, com a distribuição massiva de mil balões. A ação celebra os três anos da casa comemorados neste mês, além da impressionante marca de 100 mil espectadores desde a sua inauguração.

Nesse período, com espetáculos de padrão internacional e um elenco formado por profissionais de diferentes estados brasileiros, se consolidou com uma das atrações mais procuradas por quem visita a serra gaúcha. E os motivos para esse sucesso são muitos!

Inspirado nas famosas casas francesas de shows, como a Lido de Paris e o Moulin Rouge, e nas casas de tango de Buenos Aires, Gatzz Gramado é considerado único, unindo gastronomia e entretenimento em um espaço considerado um pedacinho da Broadway no Brasil. “A cultura e a gastronomia são algumas das forças mais poderosas para impulsionar mudanças positivas em uma comunidade”, diz o diretor da Darte Entretenimento, Rodrigo Cadorin, que salienta, “Não somos apenas um projeto comercial, somos sementes de um movimento maior, que une arte, inovação, pioneirismo e culinária de alto nível. E isso permite que uma comunidade possa reescrever sua história, criar novas oportunidades e construir um futuro mais qualitativo, vibrante e conectado”.

A casa de espetáculos localizada em Gramado possui 3 mil m² e capacidade para 300 pessoas. Sua fachada impacta os visitantes pela imponência e glamour, características que também podem ser conferidas no interior, na sofisticada decoração e na iluminação cenográfica.

Destaque também para o menu composto por uma sequência refinada de fondue com autênticos queijos suíços e franceses, além do famoso chocolate gramadense. O prato típico da Suíça se tornou um dos atrativos da serra gaúcha, e um dos mais procurados por quem busca o destino.

Criado pelo Grupo Unity e pela Darte Entretenimento, Gatzz recebeu, inicialmente, R$ 9 milhões de investimento. Nos últimos anos, teve o aporte de mais R$ 2 milhões para melhorias na infraestrutura, atualização do cardápio, contratação de elenco e desenvolvimento de novos espetáculos. “Tivemos o desafio das enchentes no primeiro semestre deste ano, o que ocasionou uma retração considerável do turismo. Com a temporada de Natal estamos conseguindo repor um pouco as perdas”, explica o CEO do Unity, Roger Wingert.

O executivo revela alguns dos planos para 2025, como a implantação do serviço de almoço aos finais de semana. “Estamos sempre em buscas de novidades para encantar o cliente”, afirma, e projeta: “Vamos trabalhar com foco em crescer 30% no próximo ano”.

Atualmente, Gatzz Gramado possui três musicais fixos em cartaz “Bellepoque”, “Imaginadores” e “Dezoito+”, além do “Simplesmente Natal”, que acontece na temporada natalina. No palco, os artistas cantam, dançam e interpretam em apresentações emocionantes e de tirar o fôlego. “Esse universo fantástico envolve e transporta nossos visitantes para um lugar muito especial, onde a expressão cultural é o carro chefe e dá vida a espetáculos sensacionais”, explica Wingert, que finaliza: “Hoje, conhecer a casa é uma escolha imperdível para quem aprecia gastronomia de alta qualidade e cultura. Nosso público vem de vários estados do Brasil e do exterior com um objetivo: vivenciar o jeito Gatzz de ser”.

MAIS INFORMAÇÕES:

Espetáculo “Simplesmente Natal”: quintas-feiras, sábados e domingos – até 4 de janeiro de 2025.

19h: Início da experiência. Tolerância de 30 minutos.

23h: Encerramento do Espetáculo

Valores: sob consulta no site www.gatzz.com.br .

Cardápio: Fondue com autênticos queijos suíços e franceses, além do reconhecido chocolate gramadense.

Gatzz Dinner Show

O Gatzz Dinner Show é um empreendimento do Grupo Unity, dos empresários Dilce Scur Dalateia, Gabriela Scur Dalateia, Michele Scur Dalateia e Junior Scur Dalateia, em parceria com a Darte Entretenimento.

Inaugurado em dezembro de 2021, recebeu R$ 9 milhões de investimento. Com pouco tempo de existência, já se consolida como uma das atrações mais disputadas de Gramado (RS).

O empreendimento nasceu inspirado nos teatros da Broadway, nas famosas casas francesas de shows, como a Lido de Paris e o Moulin Rouge, e as casas de tango de Buenos Aires. Localizado em um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado, a ampla casa de espetáculos possui 3 mil m², sofisticada decoração e capacidade para 300 pessoas. Seu elenco é composto por artistas altamente qualificados, do Brasil e da Rússia, que cantam, dançam e interpretam.

Gatzz Dinner Show pode ser reservado para eventos exclusivos, de todos os portes. Sua completa infraestrutura conta com palco, projeção, som e luz, além de serviço de A&B, Espaço Kids e muito entretenimento. Na alta temporada, Gatzz abrirá em domingos alternados, com datas disponibilizadas no calendário do site. Saiba mais sobre o Gatzz Gramado, acesse o site www.gatzz.com e o Instagram @gatzzgramado.

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelos restaurantes temáticos Território Cara de Mau, ambientes Navio e Porto, e Porto Cara de Mau Porto Alegre, pelo Gatzz Dinner Show e a tradicional Scur Pizzaria.

Darte Entretenimento

Com mais de 17 anos de experiência a empresa trabalha com criação, produção e execução de espetáculos, cenografias, storytelling e humanização de cenários, parques, restaurantes e hoteis temáticos. Misturando inúmeras manifestações artísticas, realiza mais de 600 shows por ano em grande parte do país e no exterior. Foi a criadora e operadora do primeiro espetáculo fixo da serra gaúcha, Korvatunturi, sendo o Gatzz sua operação fixa.