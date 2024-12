Academia Neusa Martinotto e Oficina da Música arrecadam 404kg de alimentos para o Hospital de Canela

A Academia Neusa Martinotto, realizou seu tradicional espetáculo de dança, nos dias 07 e 08 de dezembro, no teatro municipal, com o tema “Pequenos Grandes Sonhadores”, que contou a história de uma menina, chamada Nina, que encontra no quintal de sua casa uma cápsula do tempo, com três cartinhas de crianças que escreveram há 200 anos, falando sobre como imaginavam o mundo nos dias de hoje. Nina lendo as cartas, resolve fazer alguma coisa para salvar nosso planeta e fazer desse mundo um mundo melhor.

Dois dias depois, no dia 10 de dezembro, também no teatro municipal, a Oficina da Música realizou o recital dos alunos da escola, com o tema “Clássicos do Cinema”, com temas de filmes como Dirty Dancing, Top Gun, Frozen, O Mágico de Oz, Flashdance, Titanic, entre outros sucessos.

Com a venda de ingressos solidários, os dois eventos juntos arrecadaram 404 kg de alimentos não perecíveis foram doados para o Hospital de Caridade de Canela, que foram entregues para a nutricionista da entidade.

“A arte tem um papel muito importante para a sociedade e poder colaborar de forma solidária para entidades que precisam de ajuda, agrega muito mais ao objetivo de poder proporcionar momentos de cultura para nossa comunidade”, diz Priscila Martinotto, produtora cultual e uma das idealizadoras dos dois eventos.