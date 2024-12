Em parceria com a Paramount Pictures, Prawer lança ação especial para estreia de Sonic 3 nos cinemas

Em comemoração aos 50 anos de história e como parte de estratégia de expansão de mercado, a Prawer Chocolates, primeira marca de chocolate artesanal de Gramado, está promovendo uma ação especial em parceria com a Paramount Pictures para celebrar o lançamento do aguardado filme Sonic 3, que estreia nos cinemas brasileiros neste dia 25 de dezembro. A novidade é voltada aos fãs da franquia, oferecendo duas promoções especiais que abrangem todo o Brasil, com prêmios em ingressos para assistir à aventura nas telonas de todo país.

Os fãs de Sonic terão duas opções para participar. Na loja física da Prawer, com a compra de 2 produtos da linha Sonic, o consumidor ganha 2 ingressos para o filme. No site oficial da Prawer, em compras acima de R$ 180,00 em produtos (com a inclusão de ao menos 1 produto da linha Sonic), o cliente ganha 2 ingresso para assistir ao filme. A promoção é válida em todo o Brasil e os ingressos são aceitos em qualquer sala de cinema onde o filme estiver em cartaz.

De acordo com o gerente de marketing da Prawer, Cássio Castilhos, essa ação reforça os valores que a marca preserva há cinco décadas. “Sonic é um personagem carismático, reconhecido mundialmente e querido por um público diverso, desde crianças até fãs geek e nerd. Essa parceria, além de fortalecer nossa imagem, também nos aproxima de novos consumidores e mercados com grande potencial de crescimento”, explica Castilhos.

A linha de chocolates e doces temáticos é composta inicialmente por 13 produtos inspirados nos personagens icônicos da franquia, incluindo barras temáticas, balas de goma, chicletes e outros formatos especiais que unem sabor e diversão. A produção inicial é de uma tonelada por mês, com capacidade de expansão para 5 toneladas mensais, acompanhando a demanda dos consumidores.

A parceria entre a Prawer e a Paramount Pictures é um movimento estratégico que se soma às ações comemorativas dos 50 anos da marca, que serão celebrados no próximo ano. É também um marco que simboliza o compromisso da Prawer em unir inovação, qualidade e história