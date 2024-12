Faccat abre inscrições para Vestibular 2025

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) estão com inscrições abertas para o seu vestibular 2025, com a prova marcada para o dia 11 de fevereiro de 2025, às 19h30min, no campus. O processo seletivo oferece diversas oportunidades de financiamento e benefícios para os candidatos, com destaque para programas de descontos e opções de crédito estudantil. Inscrições em www.faccat.br .

Como será a prova e a inscrição?

O vestibular contará com uma prova única, dividida em duas etapas. A primeira será uma redação, seguida pela segunda etapa, composta por questões objetivas de Português e Conhecimentos Gerais. Após a conclusão da redação, o candidato receberá o caderno de questões para a etapa seguinte.

Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão entregar, no dia da prova, 4 litros de leite de caixinha, que serão doados a instituições sociais da região. Esta medida visa incentivar a solidariedade entre os futuros acadêmicos.

Benefícios para os candidatos:

A Faccat oferece uma série de benefícios para os aprovados no vestibular, com destaque para o FIES (Financiamento Estudantil) do Ministério da Educação, que permite o financiamento de até 97% do valor do curso.

Outros programas de descontos incluem convênios com empresas e entidades que garantem descontos nas mensalidades e um benefício especial para os egressos da instituição, com 40% de desconto no total do curso. Para os alunos com mais de 45 anos, também existe um desconto de 40% nas mensalidades.

Além disso, todos os alunos matriculados nos cursos de graduação da Faccat são automaticamente beneficiados com um seguro educacional gratuito, que cobre o caso de perda de emprego. O Crédito Universitário também está disponível por meio de parcerias com os bancos Bradesco, Banrisul e Sicredi, permitindo o parcelamento da mensalidade em até 12 vezes.

Outro grande diferencial da Faccat é o Banco de Talentos, que oferece a possibilidade de os estudantes ingressarem no mercado de trabalho durante o curso, por meio de parcerias com empresas da região.