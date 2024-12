Lisa Gottschalk é a nova presidente do Conselho de Turismo de Gramado

Em reunião do Conselho de Turismo de Gramado, nesta semana (dia 16/12), a Executiva Lisa Gottschalk foi aprovada de forma unânime como a nova presidente.

Turismóloga e com um profundo compromisso com a Região das Hortênsias, Lisa, que é Executiva do SindTur Serra Gaúcha – entidade que representa hotéis, restaurantes, parques, museus e agências da Região das Hortênsias, incluindo Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula – está determinada a fazer de 2025 um marco no turismo local.

Em entrevista, Lisa destacou a importância da colaboração entre a Secretaria de Turismo e as demais entidades representativas. “Para transformar 2025 em um ano memorável, precisamos unir esforços. Juntos, podemos elevar Gramado a um novo patamar de excelência no turismo ”, disse.

Além de sua atuação no SindTur, Lisa também é diretora de Inteligência e Inovação do Contur Hortênsias e vice-presidente do Conselho de Inovação de Gramado.

Foto – divulgação