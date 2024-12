Mamãe Noel distribui presentes para animais do Gramadozoo

O clima de Natal invade o Gramadozoo até a próxima terça-feira, dia 24. Em atividade de enriquecimento ambiental temática, as biólogas Tathiana Gosaric e Isabela Kirch trocam o uniforme do zoo pelas roupas de Mamãe Noel e distribuem presentes para a bicharada ao lado do tratador Luiz Naressi.

Com a proposta de garantir o bem-estar animal, a atividade busca manter os animais ocupados o maior tempo possível. “Procuramos estimular os diferentes instintos dos animais, que interagem de diferentes maneiras”, explica a responsável técnica do Gramadozoo, Tathiana Gosaric.

Os primeiros a receberem os presentes foram as onças-pintadas, os lobos-guarás e os macacos-barrigudos. No recinto das onças, caixas de presente com pedaços de carne foram colocadas no ambiente. Os objetos despertaram o interesse e logo as onças atacaram os embrulhos. Já no recinto dos lobos, a equipe usou caixas de ovo para criar estrelas de Natal e recheou os presentes com frutas, como banana, manga, mamão, uva e morango, além de ovo e ração. O casal de lobos interagiu rapidamente com a atividade.

Quem também não demorou para participar da atividade, foram os macacos. Um pequeno banquete com frutas e ração foi montado para a celebração natalina dos barrigudos. Pinhas foram recheadas com manga, mamão, banana e abacate. Estrelas foram produzidas com caixas de ovo e recheadas com banana, manga, mamão e ração. Também foram confeccionados papais-noeis com morango, banana e semente de mamão, além de uma árvore natalina com pepinos e morangos. “Quanto mais tempo os animais passam envolvidos com os presentes, tentando abrir as embalagens para pegar os petiscos, mais a atividade atinge o seu objetivo de evitar o estresse em cativeiro”, frisa a bióloga.

O programa de enriquecimentos ambientais é desenvolvido ao longo do ano com temáticas lúdicas. “Além de garantir o bem-estar animal, os enriquecimentos auxiliam no trabalho de educação ambiental, já que os visitantes podem acompanhar as atividades e recebem informações sobre cada espécie”, afirma Tathi.