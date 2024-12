Teatro Elisabeth Rosenfeld é reaberto em espaço totalmente reformado e moderno

Com mais segurança e conforto, espaço da Câmara de Vereadores de Gramado volta a abrir para a comunidade; presidência também realizou prestação de contas de 2024

As cortinas de um dos principais espaços públicos e culturais de Gramado voltam a abrir à comunidade. Após reforma e revitalização completa, o Teatro Elisabeth Rosenfeld foi reinaugurado na tarde desta quinta-feira, dia 19, em um evento que mostrou as mudanças e novas instalações em primeira mão para autoridades, imprensa e representantes de entidades locais.

O novo palco para a comunidade proporciona mais conforto e segurança. Todos os ambientes internos receberam pintura nova, os camarins agora contam com mobiliários sob medida, inclusive, preservando os quadros com imagens e dizeres de Elisabeth Rosenfeld. E a parte elétrica, que se encontrava precária, foi totalmente refeita. O palco também ganhou um novo visual com parede branca que possibilita projeções, além das novas cortinas.

O processo licitatório iniciou ainda em 2023, na gestão do então vereador e presidente, Celso Fioreze (PSDB). Na gestão de 2024 teve continuidade com a presidência do vereador Cícero Altreiter (MDB). A obra teve um investimento total de R$ R$ 566.517,27 e foi toda custeada com recursos próprios do Legislativo. O Teatro terá capacidade para atender 259 lugares fixos e pode ampliar este número para até 264 poltronas em virtude dos assentos avulsos.

“Celebramos não apenas a reabertura de um espaço físico, mas a renovação de um compromisso com a cultura e com o segmento de eventos da nossa cidade”, disse o presidente da Casa, Cícero Altreiter. Também fizeram o uso da palavra na cerimônia o ex-vereador Celso e a diretora da Câmara, Tânia Moraes, que coordenou toda a obra, desde o início dos processos licitatórios.

Inaugurando oficialmente o novo palco, o estudante Eduan Bernardes Pereira Ramos, que foi vereador jovem da Escola do Legislativo em 2022, realizou uma apresentação musical com seu violino. Ao fim do protocolo, os vereadores realizaram o momento de descerramento da placa comemorativa de reinauguração.

Acessibilidade

A acessibilidade foi uma preocupação constante na obra. Com a reforma, foi deixado espaço para a instalação de uma plataforma elevatória para cadeirantes, no acesso lateral da entrada do Teatro. Assentos também estão reservados na plateia para pessoas em cadeiras de rodas; além de espaço sinalizado.

Uso consciente dos recursos

A sustentabilidade foi outro fator importante em cada etapa. A Câmara de Vereadores se preocupou com a reutilização dos recursos, tanto dos materiais, quanto dos valores públicos. Um exemplo de reutilização de material é o reúso da madeira nobre de ipê que estava na escada lateral de acesso ao teatro, que foi mantida. Já as madeiras que precisaram ser retiradas para ceder espaço para a plataforma elevatória foram reutilizadas em um belo painel decorativo, que conta com a assinatura original de Elisabeth Rosenfeld, valorizando ainda mais seu nome, sua história e o seu legado.

Para garantir o uso consciente dos recursos públicos, optou-se em manter as poltronas, o estofamento e o carpete atual, que passaram por uma higienização completa.

TV Câmara e Sala de Imprensa

O Teatro Elisabeth Rosenfeld vai contar, ainda, com uma compacta Sala de Imprensa. É um espaço físico dedicado para a produção de conteúdo em um cenário todo em vidro. Também pode ser utilizada para maior conforto de pessoas com o transtorno do espectro autista.

O espaço de rádio e TV da Câmara de Vereadores, localizado no segundo andar do prédio, também está todo repaginado. A TV Câmara, produto lançado pela Casa em 2021, ganha nova decoração e dois cenários diferentes: um em formato de podcast e outro com poltronas voltadas a entrevistas e fundo em chroma key, possibilitando mais versatilidade no formato das gravações.

AÇÕES EM 2024

O presidente da Câmara, Cícero Altreiter, abordou as principais ações desenvolvidas em sua gestão ao longo do ano. Ele mencionou o ano eleitoral como um período atípico, tendo em vista as limitações impostas pelas regras eleitorais, mas ressaltou que a conclusão do teatro encerra, com chave de ouro, os feitos da atual legislatura, que iniciou com reformas administrativas significativas ainda em 2021, com a administração do vereador Professor Daniel (PSDB), atual vice-presidente da Casa.

Na sequência, enfatizou o trabalho do vereador Renan Sartori (MDB), que comandou as tratativas para aprovação do Plano Diretor e iniciou mudanças sustentáveis importantes na sede do Legislativo, como a implantação de energia solar e cisternas. Pontuou, também o trabalho do então vereador Celso Fioreze, que teve a coragem de dar início aos trâmites de reforma do teatro.

Confira algumas melhorias deste ano:

– Reforma elétrica na sede do legislativo e início da reforma estrutural e elétrica do Teatro Elisabeth Rosenfeld;

– Colocação de holofotes de iluminação colorida na fachada;

– Nove exposições de arte na Galeria Maria Helena Drecksler de Oliveira;

– Semana Internacional das Mulheres, com participação da ex-deputada Marisa Formolo; TV Câmara Especial com mulheres vereadoras do município, sendo elas: Iria Souza Pinto, Manoela da Costa Moschem, Rosi Ecker Schmitt e Margarete Tibes; Café da manhã com servidoras;

– Ação de distribuição da Ecobag no Vita Boulevard;

– Evento na Semana da Conscientização sobre Autismo com palestra especial sobre o “Tratamento de pessoas com TEA pelo SUS”, com o psicólogo Kalil Maihub;

– Gabinete Móvel no bairro Três Pinheiros, na Escola Pedro Zucollotto;

– Curso Vedações Eleitorais com Uvergs;

– Eleição vereadores jovens com 84 inscritos;

– Café da Manhã do Dia do Trabalhador com sorteio de entrada para parques temáticos para servidores;

– Envolvimento de todos os vereadores e servidores voluntários em prol das vítimas das enchentes como: ajuda na limpeza de residências, confecção de marmitas, doações, transporte…

– Articulação junto ao Executivo e Conselho do Cine Embaixador para uma melhor alternativa referente ao projeto 100/2023, que prevê uma Sociedade Mista sobre o equipamento;

– Homenagens Semana Legislativa;

– Homenagens Mulher Cidadã;

– Sessão descentralizada no CTG Manotaço;

– Premiação Concurso Professor Destaque com 36 projetos inscritos;

– Homenagens aos vereadores da Legislatura Provisória, de fevereiro de 1955, por meio dos familiares, em comemoração aos 70 anos da emancipação política de Gramado;

– Reinauguração do Teatro Elisabeth Rosenfeld após reformas.

Ao todo, foram protocolados na Câmara de Vereadores de Gramado (até 18/12/24) 36 Projetos de Lei do Legislativo (PLL), 65 Projetos de Lei Ordinária (PLO), quatro Projetos de Lei Complementar (PLC), quatro emendas e 12 Projetos de Resolução (PRE). Os parlamentares apresentaram, ainda, 47 pedidos de informação, 97 pedidos de providências e 49 indicações.

Fotos: Paulo Vargas/Câmara de Gramado