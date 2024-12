15 pessoas foram encaminhadas ao Hospital após queda de avião

Governador afirma que não deve haver sobreviventes entre os tripulantes da aeronave

As primeiras informações oficias começam a chegar, após queda do avião de pequeno porte, PR-NDN, que caiu em Gramado na manhã deste domingo (22).

A aeronave bateu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis, na Av. das Hortênsias – Estrada Canela-Gramado (RS 235). Destroços ainda alcançaram uma pousada e chegaram, em pouca quantidade, a um posto de combustíveis.

A informação preliminar é de que entre oito e 10 pessoas estariam tripulando a aeronave Piper PA-42-1000 Cheyenne 400, um avião turboélice com capacidade para seis passageiros, que seria de propriedade do homem que estava pilotando.

O Governador do Estado, Eduardo Leite, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha, que “não deve haver sobreviventes”, dos tripulantes do avião, considerando o cenário de destruição.

Ainda, o Governo do Estado informou que 15 pessoas foram encaminhadas aos hospitais de Canela e Gramado, a maioria por inalação de fumaça, mas, dentre estas, duas estavam em estado grave de saúde.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), está investigando as causas do acidente, através do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), de Canoas.

A Corsan deslocou dois caminhões-pipa para apoiar no combate ao incêndio

A Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou nota:

“A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirma a queda de um avião de pequeno porte em Gramado na manhã deste domingo (22/12). O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada. No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda. O local está isolado pela Brigada Militar. As forças de segurança permanecem no local fazendo o trabalho de rescaldo e resgate. A Polícia Civil investiga o caso.”

A Infraero também divulgou nota:

Em relação ao acidente aéreo ocorrido neste domingo, 22/12/24, na cidade de Gramado (RS), a Infraero esclarece que a aeronave de prefixo PR-NDN, decolou do Aeroporto de Canela às 9h15, com destino a Jundiaí (SP), e sofreu a queda na área urbana do município de Gramado, fora do sítio aeroportuário.

As informações sobre as causas do acidente, número de passageiros e tripulação, bem como a investigação, devem ser apuradas junto ao Cenipa – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão ligado ao Comando da Aeronáutica e à Anac – Agência Nacional de Aviação Civil.

A Infraero lamenta profundamente o ocorrido e está colaborando com as autoridades locais para o que for necessário neste momento.

A Prefeitura de Canela se manifestou por nota oficial:

Lamentamos profundamente o acidente envolvendo a aeronave turbo-hélice de prefixo PL-MBN, que decolou do Aeroporto de Canela às 9h15 com destino a São Paulo.

Desde o ocorrido, a administração municipal tem prestado todo o suporte necessário às forças de segurança, à Defesa Civil Municipal e ao Hospital de Canela, reforçando o compromisso com o bem-estar da comunidade e de todos os envolvidos.

Em razão do bloqueio da RS-235 para o trabalho das equipes de resgate e segurança, recomendamos que moradores e turistas utilizem a Estrada do Caracol como rota alternativa para o deslocamento entre Gramado e Canela.

Seguimos à disposição para colaborar com as autoridades e prestar assistência sempre que necessário.