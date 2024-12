Ao menos oito pessoas estariam no avião que caiu em Gramado

Aeronave decolou em Canela com destino a Jundiaí/SP

Ainda não existem informações oficiais sobre o número de vítimas deixadas pelo acidente em que uma aeronave de pequeno porte caiu sobre casas, na Av. das Hortênsias em Gramado.

O que se sabe até a publicação desta matéria, é que o avião decolou do Aeroporto de Canela, às 9h12min. Imagens das câmeras de segurança mostram ao menos oito pessoas embarcando na aeronave.

A Defesa Civil Nacional divulgou a informação preliminar de que 10 pessoas, incluindo piloto, estariam no avião.

Um vídeo de câmeras de segurança mostra a explosão, no momento de impacto com o solo, às 9h13min.

No momento da decolagem, chovia e havia muita serração na cabeceira da pista. O ponto de impacto com o solo foi alguns quilômetros depois.

A aeronave é um Piper PA-42-1000 Cheyenne 400, um avião turboélice com capacidade para seis passageiros, seria de propriedade do homem que estava pilotando.

Duas vítimas, que estavam no solo foram resgatadas com vida e levadas ao Hospital de Gramado.

Duas lojas comerciais e uma pousada teriam sido atingidas pela aeronave na queda. Nas duas primeiras não haviam, preliminarmente, pessoas no local. Já as vítimas regatadas foram da pousada.

As forças de segurança seguem isolando o local e buscando o resgate das vítimas que estavam no avião. O trabalho é lento e a perícia foi acionada, de forma de que as confirmações oficias sobre o número e a identidade dos mortos possam demorar a chegar.

Explosão no momento da queda

Momento da decolagem

Momento do embarque, seriam ao menos oito pessoas na aeronave