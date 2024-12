Incêndio em poste de energia mobiliza bombeiros em Canela

Na manhã deste domingo, 22 de dezembro, por volta das 9h45, enquanto bombeiros de Canela auxiliavam no combate ao incêndio causado pela queda de uma aeronave em Gramado, outro incidente demandou a mobilização das equipes na cidade. Um poste de energia elétrica na rua João Pessoa, próximo a um posto de combustível, foi consumido pelas chamas, exigindo uma segunda guarnição no local.

Por questões de segurança, a rua João Pessoa está completamente isolada no trecho entre a esquina com a rua Batista do Luzardo e a rua Dona Carlinda. O trânsito de veículos permanece interrompido até que as condições de segurança sejam reestabelecidas.

O fogo, inicialmente restrito à rede de energia elétrica, apresentava risco de se alastrar para comércios e residências próximas, o que intensificou os esforços dos bombeiros.

Equipes seguem trabalhando na contenção das chamas e na avaliação dos danos. Até o momento, não feridos.

