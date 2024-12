RS 235 totalmente bloqueada entre Canela e Gramado

Veja imagens aéreas do local do acidente e rotas alternativas para chegar e sair de Gramado

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informa que a ERS-235 (Avenida das Hortênsias), em Gramado, está com o fluxo de veículos totalmente bloqueado em virtude de queda de aeronave ocorrida na manhã deste domingo (22).

As ambulâncias de atendimento da estatal estão prestando apoio ao atendimento das vítimas e as equipes seguem mobilizadas para auxiliar no que for preciso.

A EGR ressalta que as pessoas devem evitar se deslocar pelas rodovias, principalmente nas imediações do acidente.

Conforme orientação das guarnições do CRBM que estão no local, informamos as rotas alternativas e os desvios:

Sentido de Canela a Gramado

O deslocamento deve ser feito pela ERS-235 a partir do quilômetro 37, por meio da Estrada Velha (Rua Emílio Leobet). Também pode ser feito via ERS-466 (Estrada do parque Caracol), no desvio do Mato Queimado.

Sentido de Gramado a Canela

Quem está no centro de Gramado pode se deslocar via Linha 28, sairá na ERS-235, quilômetro 37 (nas proximidades da loja e fábrica de chocolate Prawer). O acesso faz a ligação entre a ERS-115 e a ERS-235.

Quem está na ERS-115 para Gramado e Canela

O deslocamento deve ser realizado pela linha 28 no acesso do Carahá, ERS-115, quilômetro 32 ou no quilômetro 35 (pórtico), pela Estrada Professora Elvira Apollo Benetti. Esse trajeto sairá na ERS-235, quilômetro 37 (nas proximidades da loja e fábrica de chocolate Prawer). O acesso faz a ligação entre a ERS-115 e a ERS-235. Para o centro de Gramado, o acesso pela ERS-115 está normal.

