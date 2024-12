Câmara de Vereadores de Canela devolve mais de R$ 753 mil para o Poder Executivo 

Nesta sexta-feira, 20, a Câmara de Vereadores de Canela anunciou a devolução de R$ 753.174,74 aos cofres da Prefeitura. O valor, fruto de uma gestão responsável e eficiente dos recursos públicos, poderá ser aplicado em diversas áreas essenciais para o desenvolvimento da cidade.

O Presidente do Legislativo, Jefferson de Oliveira, destaca que a devolução desse montante reflete no compromisso do Legislativo municipal em colaborar com o Executivo para melhorar a qualidade de vida da população. “Este é um resultado de um trabalho sério e transparente, com foco no interesse público. Nossa prioridade é garantir que os recursos da Câmara sejam utilizados da melhor forma possível para o benefício dos canelenses”, declarou o presidente da Câmara.

A quantia devolvida poderá ser utilizada pela administração municipal em setores como saúde, educação, infraestrutura e serviços sociais, atendendo às demandas mais urgentes da comunidade. A ação dos vereadores demonstra a importância de uma gestão pública comprometida e alinhada com os interesses coletivos.

Este valor repassado nesta semana agora retorna aos cofres do município para ser investido em melhorias para a comunidade canelense.

Ainda em 2024, os vereadores já haviam realizado repasses R$ 330 mil das sobras orçamentárias da Câmara para o MOCOVI e CTG Querência e também o valor de R$ 300 mil para auxiliar nas reconstruções de Canela devido as enchentes que assolaram todo o Estado Rio Grande do Sul em Maio deste ano.