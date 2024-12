Com novos investimentos, Ginásio Perinão passa por reformas e melhorias

As obras das reformas internas do Ginásio José Francisco Perine, o Perinão, iniciaram nesta semana. Os novos investimentos foram viabilizados através de uma emenda parlamentar do deputado federal Afonso Hamm (Progressistas) e de recursos próprios da Administração Municipal.

A principal foco das obras é a modernização dos banheiros, que serão totalmente reformados com o objetivo de garantir maior conforto aos usuários. Além disso, os banheiros para PCD’s também passarão por melhorias. Os vestiários do ginásio ainda serão revitalizados de forma completa, proporcionando melhores condições para atletas e equipes que utilizam o ginásio para treinamentos e competições. A quadra será outro foco das obras, pois vai receber reparos e outras melhorias durante o período das obras.

“Estamos muito entusiasmados com o início dessas obras. O Perinão é um dos principais espaços esportivos de Gramado e essas melhorias vão garantir que ele esteja ainda mais preparado para atender a demanda da nossa comunidade. Agradecemos ao deputado Afonso Hamm pela parceria e por acreditar na importância do esporte para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirma Lucas Roldo, secretário de Esporte e Lazer de Gramado.

A Administração Municipal, através da Secretaria de Esporte e Lazer, acompanhará de perto a execução das obras, garantindo que sejam realizadas de acordo com o cronograma e com a qualidade esperada.