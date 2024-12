Coordenadora de Cooperativa das Hortênsias participa da Expocatadores 2024 em São Paulo

Adriana de Oliveira Kirch, coordenadora geral da Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias, representou a região na Expocatadores 2024, realizada de 18 a 20 de dezembro, no Anhembi, em São Paulo.

O evento, que teve como tema “Transição Justa para os Catadores e Catadoras na Cadeia dos Recicláveis”, abordou questões centrais para o fortalecimento das cooperativas, como gestão, comercialização direta e defesa do trabalho dos catadores diante do avanço de empresas privadas no setor. A programação incluiu painéis de debate, apresentação de projetos e iniciativas inovadoras, além de discussões sobre estratégias de mercado e políticas públicas.