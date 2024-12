Encerrados as buscas por restos mortais e pedaços da aeronave que caiu em Gramado

Trânsito já está liberado nas duas vias e estruturas atingidas estão sendo reavaliadas

As buscas relacionadas à queda de um avião, em Gramado, na última segunda-feira, foram oficialmente encerradas, segundo comunicado do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) Hortênsias. Apesar disso, o local permanece isolado para instalação de tapumes de proteção, com previsão de liberação do trânsito ainda nesta terça-feira.

A medida visa preservar a área e evitar novos riscos. Equipes de segurança continuam no local para assegurar que os trabalhos sejam realizados com organização e segurança. A pousada atingida pelo avião também será reavaliada.

O trabalho de identificação das vítimas segue em andamento. Familiares das 10 pessoas falecidas, residentes em São Paulo, estão sendo encaminhados para coleta de DNA. Além disso, fichas com impressões digitais e registros odontológicos estão sendo reunidos para envio ao Rio Grande do Sul.

A identificação está sendo coordenada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS), com apoio de São Paulo e da Polícia Civil, seguindo protocolos internacionais da Interpol para desastres em massa, o chamado Disaster Victims Identification (DVI).

Ainda, a causa oficial do incidente será anunciada pelo Cenipa, órgão responsável por investigar ocorrências aeronáuticas, após a conclusão da análise. Investigadores do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), sediado em Canoas, foram mobilizados para a Ação Inicial. Nesta etapa, são coletados e confirmados dados, preservados elementos relevantes, avaliados danos à aeronave e levantadas informações essenciais.

O Cenipa informou que os resultados serão divulgados no Relatório Final, com prazo variável conforme a complexidade do caso.



Trânsito

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informa que o fluxo de veículos está liberado nos dois sentidos da ERS-235 (Avenida das Hortênsias), em Gramado.