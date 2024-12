Natal Luz de Gramado retoma programação nesta segunda-feira (23)

Após cancelar a programação de ontem, 22 de dezembro, em solidariedade às vítimas do acidente aéreo que comoveu e impactou a cidade, o 39º Natal Luz de Gramado retoma sua programação a partir desta segunda-feira, 23 de dezembro.

Hoje, às 20h, acontece o espetáculo Nativitaten no lago do centro de eventos Serra Park. Entre as atrações gratuitas, às 16h, tem a apresentação “Oly, Despertando a Magia da Bondade” na Vila de Natal localizada na Praça das Etnias e às 19h o cantor Rodrigo Soltton se apresenta no palco da Rua Coberta.

Ainda, das 14h às 18h, o Papai Noel recebe visitantes em sua casa na Vila de Natal e às 20h tem o acendimento das luzes no centro da cidade.

Mais informações e programação em www.natalluzdegramado.com.br.

Confira a programação completa da semana:

23 de dezembro (segunda-feira)

9h Vila de Natal – Das 9h às 21h (Praça das Etnias)

14h Casa do Papai Noel – Das 14h às 18h Vila de Natal (Praça das Etnias)

16h Oly, Despertando a Magia da Bondade Vila de Natal (Praça das Etnias)

19h Rodrigo Soltton Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h Nativitaten (Serra Park)

20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)

24 de dezembro (terça-feira)

9h Vila de Natal – Das 9h às 21h (Praça das Etnias)

14h Casa do Papai Noel – Das 14h às 18h Vila de Natal (Praça das Etnias)

16h O Menino que Encontrou o Natal Vila de Natal (Praça das Etnias)

18h Candy Bellotto – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)

25 de dezembro (quarta-feira)

9h Vila de Natal – Das 9h às 21h – (Praça das Etnias)

14h Casa do Papai Noel – Das 14h às 18h – Vila de Natal (Praça das Etnias)

16h Contos de Natal – Vila de Natal (Praça das Etnias)

18h Clássicos de Natal – Glédison e Isabel – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)

26 de dezembro (quinta-feira)

9h Vila de Natal – Das 9h às 21h (Praça das Etnias)

14h Casa do Papai Noel – Das 14h às 18h Vila de Natal (Praça das Etnias)

16h As Confeiteiras Vila de Natal (Praça das Etnias)

18h Juliano Bolfe Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h Nativitaten (Serra Park)

20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)

27 de dezembro (sexta-feira)

9h Vila de Natal – Das 9h às 21h (Praça das Etnias)

14h Casa do Papai Noel – Das 14h às 18h Vila de Natal (Praça das Etnias)

16h Uma Historia de Natal Vila de Natal (Praça das Etnias)

18h Swing and Bells Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)

28 de dezembro (sábado)

9h Vila de Natal – Das 9h às 21h (Praça das Etnias)

11h O Encanto Mágico de Natal – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

14h Casa do Papai Noel – Das 14h às 18h Vila de Natal (Praça das Etnias)

16h Flocos e o Mistério de Natal – Vila de Natal (Praça das Etnias)

18h Candy Bellotto – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h Nativitaten (Serra Park)

20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)

29 de dezembro (domingo)

9h Vila de Natal – Das 9h às 21h (Praça das Etnias)

11h Maj DuetRua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

14h Casa do Papai Noel – Das 14h às 18h Vila de Natal (Praça das Etnias)

16h O Menino que Encontrou o Natal Vila de Natal (Praça das Etnias)

18h Astrid Goddoy – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

20h Acendimento das Luzes (Av. das Hortênsias, na Rua dos Arcos)

