Papai Noel chega ao Alpen Park de trenó alpino para o Natal Gaudério

O Papai Noel trocou o trenó puxado por renas e chegou ao Alpen Park, em Canela, embarcado no trenó alpino na tarde de sábado, dia 21. Em clima de alegria, o Bom Velhinho aventureiro foi saudado por crianças e adultos. Após desembarcar da atração, o Papai Noel foi recepcionado ao som de música gaúcha na Vila Alpina, que recebeu show com o grupo Retruco para o Natal Gaudério.

O evento de boas-vindas ao Papai Noel trouxe um repertório que mesclou canções tradicionalistas e natalinas em ritmo gaúcho. Com entrada franca, a programação de Natal buscou criar um atrativo cultural para os turistas que lotam a Região das Hortênsias para as festas de final de ano. “O Alpen Park oferece aventura e diversão para toda a família e, nada mais representativo, do que o Papai Noel chegar de maneira aventureira em nossa principal atração, que é o trenó alpino”, afirma a gerente de Marketing do Alpen Park, Jéssica Ramisch.