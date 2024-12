Parque Saiqui se transforma para receber a 40ª edição do Rodeio Crioulo Nacional de Canela

Canela está nos preparativos finais para um dos eventos mais aguardados de sua agenda cultural: o 40º Rodeio Crioulo Nacional, que acontece de 9 a 12 de janeiro. Este grandioso encontro tradicionalista promete reunir milhares de pessoas, consolidando-se como uma das maiores celebrações da cultura gaúcha na região.

Os preparativos no Parque de Rodeios Saiqui estão a todo vapor, com melhorias e ajustes para garantir conforto e funcionalidade aos visitantes. Com uma infraestrutura completa, o local oferece área de camping equipada com banheiros, mini mercado e generosa sombra natural. O espaço será um refúgio para aqueles que desejam aproveitar intensamente os quatro dias de competições e festividades. Enquanto os participantes das provas Dupla Oficial e Taça Cidade têm acesso gratuito ao camping, os sócios do CTG Querência podem adquirir lotes por R$ 400, e visitantes por R$ 1.000.

O rodeio traz 20 provas campeiras e 12 artísticas, evidenciando a diversidade e riqueza das tradições gaúchas. Entre laços, ideias e apresentações culturais, a expectativa é de uma competição acirrada e repleta de talentos, com a participação de mais de 3 mil competidores vindos de diferentes partes do Brasil.

Além das competições, o evento oferece uma experiência completa para o público. A praça de alimentação será um dos pontos altos, com opções que vão desde comida campeira típica até lanches rápidos, atendendo a todos os gostos. Já na tradicional “rua do comércio”, empresas e artesãos renomados exibem seus produtos, proporcionando uma oportunidade de negócios e valorização da produção local e regional.

Os fandangos sempre chamam atenção do público e nesta edição o evento contará com JJVS, na quinta-feira, Candieiro e Estação Fandangueira, na sexta e Os Mateadores, no sábado. Os ingressos custam 35 reais antecipados e 60 reais na hora.

A organização espera receber mais de 30 mil pessoas durante os quatro dias de rodeio, entre competidores, familiares, entusiastas da cultura gaúcha e turistas. Este número reflete não apenas a importância do evento, mas também seu impacto positivo na economia local, movimentando setores como turismo, comércio e gastronomia.

O Rodeio Crioulo Nacional de Canela vai além das competições. Ele é uma verdadeira celebração da identidade gaúcha, unindo tradição, entretenimento e convivência em um evento que fortalece os laços culturais e comunitários.

Mais informações pelo telefone/WhatsApp (54) 3282-2666.

O evento é uma realização do CTG Querência, com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Vereadores.