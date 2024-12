Polícia Civil prende suspeito de violência doméstica em Gramado

Na tarde da última sexta-feira (20/12), a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Montenegro em desfavor de suspeito de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica contra mulher.

Após troca de informações entre a DEAM/Montenegro e o SIPAC (Serviço de Inteligência e Análise Criminal) da 2 Delegacia de Polícia Regional do Interior/Gramado, logrou-se apurar a localização do homem procurado.

A partir da confirmação do endereço, no Bairro Planalto, em Gramado, equipe do Setor de Investigações da DP/Gramado realizou monitoramento e efetuou a prisão do suspeito.

Após os trâmites legais, o homem foi recolhido ao sistema prisional.