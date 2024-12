Grupo Ana Nery assumirá a gestão do Hospital Arcanjo São Miguel em 2025

A Sociedade Caritativa Beneficente Ana Nery, com sede em Santa Cruz do Sul, foi selecionada para gerir o Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, a partir de 2025. A decisão encerra o período de intervenção municipal na administração do hospital, marcando o início de uma nova fase com foco na ampliação de serviços e qualificação da estrutura.

A contratação do Grupo Ana Nery ocorreu por meio de um processo licitatório emergencial conduzido pela Prefeitura de Gramado, com duração inicial de um ano. Durante esse período, será realizado um novo processo licitatório para um contrato definitivo, com vigência prevista de cinco anos, prorrogáveis por igual período.

Das sete empresas de saúde consultadas, duas apresentaram propostas dentro das exigências. A análise detalhada da documentação e da qualificação técnica foi conduzida por uma comissão composta por profissionais de saúde e servidores da área de Licitações do município.

A Sociedade Ana Nery possui ampla experiência em administração hospitalar, sendo responsável pela gestão de unidades em cidades como Rio Pardo, Cachoeirinha, Alvorada e Santa Cruz do Sul. O grupo, reconhecido nacionalmente, conta com o selo ‘Nível 1’ da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que certifica a qualidade e segurança na assistência à saúde.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, destacou que a transição não afetará os serviços prestados pelo hospital, tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto em alas particulares. Ele reforçou que a nova gestão permitirá avanços significativos. “Estou convicto de que tomamos a atitude correta ao comprar o São Miguel e muito contente em ter um grupo com a credibilidade do Ana Nery atuando aqui em Gramado. Com o apoio do poder público e uma gestão técnica, tenho certeza de que vamos conseguir ampliar a estrutura do nosso hospital, além de qualificar e implantar novos serviços” afirmou Tissot.

Segundo a Procuradora-Geral do Município, Dra. Mariana Melara Reis, o processo de transição entre a administração municipal e o Grupo Ana Nery já está sendo planejado para garantir continuidade e eficiência nos atendimentos.